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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

أولمبياد باريس .. المنتخب الأولمبي يلتقي باراجواي ومنافسات نارية في ربع النهائي

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة مباريات دور الثمانية ( ربع النهائي) لكرة القدم بدورة الألعاب الأولمبية ، باريس 2024 ، وتقام الأربع مباريات في موعد واحد ( الثامنة مساء)

ويلتقي منتخب مصر الأولمبي، بنظيره باراجواي في مواجهة نارية لحسم التأهل لدور نصف النهائي من المحفل العالمي. 

وتأهل منتخب مصر الأولمبي للدور ربع النهائي لمنافسات أولمبياد باريس 2024 بعد الفوز على منتخب إسبانيا بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت المنتخبين في ختام الدور الأول بدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وتصدر المنتخب الأولمبي مجموعته برصيد 7 نقاط ، من التعادل السلبي مع جمهورية الدومينيكان ثم الفوز على أوزبكستان بهدف نظيف ، وأخيرا الفوز على إسبانيا 2-1.

أما الثلاث مباريات الأخرى في ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، والتي تشهد منافسات نارية فستكون كالتالي:

المغرب مع أمريكا - اليابان أمام إسبانيا - فرنسا ضد الأرجنتين.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبا ولاعبة و 16 لاعبا احتياطيا وبإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب ولاعبة في 22 لعبة رياضية.

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