دعاء للمتوفى آخر جمعة من محرم.. أدركه بـ 25 كلمة

يكثر البحث عن دعاء للمتوفى آخر جمعة من محرم خاصة لما ثبت في فضل الدعاء للمتوفى خاصة والأحياء عامة، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ غُفِرَ لَهُ، وَكُتِبَ بَرًّا» أخرجه الطبراني في "المعجم الأوسط". وعن ابن عيينة عن جعفر بن محمد، عن أبيه قال: "كَانَت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تَزُورُ قَبْرَ حَمْزَةَ كُلَّ جُمُعَةٍ" أخرجه عبد الرزاق الصنعاني في "المصنف".

وفي السطور التالية نرصد دعاء للمتوفى آخر جمعة من محرم سواء أكانوا أبوين أو مقربين أو ممن اشتاقت القلوب لهم، فلا تغفلها في هذا اليوم ففيه أوقات عظيمة للإجابة وهو أحد أيام الأشهرالحرم المعظمة.

دعاء للميت يوم الجمعة

فضل زيارة القبور يوم الجمعة

استحبَّ الشرع الشريف زيارة القبور ورغَّب إليها؛ لأنَّها تُذَكِرُ الإنسان الموت والآخرة؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «زُورُوا الْقُبُورَ، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ الْآخِرَةَ» رواه الإمامان أحمدُ ومسلمٌ وأصحابُ "السُنن".

قال العلَّامة المُناوي في "فيض القدير" (4/ 67، ط. المكتبة التجارية): [ليس للقلوب -سيَّما القاسية- أنفعُ من زيارةِ القبور؛ فزيارتها وذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا ويهون المصائب، وزيارة القبور تبلغ في دفع رين القلب واستحكام دواعي الذنب ما لا يبلغه غيرها] اهـ.

وعن ابن بريدة عن أبيه رضى الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «نهيْتكمْ عنْ زيارة الْقبور، فزوروها؛ فإنّ في زيارتها تذْكرة» رواه أبو داود والبيهقي في "سننهما".

وعن عبد الله بن أبي مليكة، أن عائشة رضي الله عنها أقبلت ذات يوم من المقابر فقلت لها: يا أم المؤمنين، من أين أقبلت؟ قالت: من قبر أخي عبد الرحمن بن أبي بكر، فقلت لها: أليس كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن زيارة القبور؟ قالت: "نعم، كان قد نهى، ثم أمر بزيارتها" رواه ابن ماجه في "السنن"، وأبو يعلى في "المُسند"، والحاكم في "المستدرك"، والبيهقي في "السنن الكبرى".

وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: مرَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم بامرأة تبكي عند قبرٍ، فقال: «اتَّقِي اللهَ وَاصْبِرِي» قَالَتْ: إِلَيْكَ عَنِّي، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيبَتِي، وَلَمْ تَعْرِفْهُ، فَقِيلَ لَهَا: إِنَّهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَأَتَتْ بَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ، فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِينَ، فَقَالَتْ: لَمْ أَعْرِفْكَ، فَقَالَ: «إِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الأُولَى» متفق عليه.

دعاء للمتوفى آخر جمعة من محرم

اللهم في يوم الجمعة ارحم الأنفس الطيبة التي انتقلت إلى جوارك واغفر لهم ووسع لهم بقبورهم واجمعنا بهم بجناتك واجبر قلبنا بعدهم.

اللهم ارحم من عجز عقلي عن استيعاب فراقه ويؤلمني قلبي عند ترديد دعاء الميت له يا رب ارحمه.

يا رب ارحمنا إذا اشتدت الكربات، وتوالت الحسرات، وأطبقت الروعات، وفاضت العبرات، وتكشفت العورات، وتعطلت القوى والقدرات.

اللهم ارحمنا إذا حملنا على الأعناق، وبلغت التراق، وقيل من راق، وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق، إليك يا ربنا يومئذٍ المساق.

اللهم ارحمه فإنه كان مسلمًا، واغفر له فإنه كان مؤمنًا، وأدخله الجنة فإنه كان بنبيك مصدقًا، وسامحه فإنه كان لكتابك مرتلًا.

يا رب إنه في ذمتك وحبل جوارك، فقه فتنة القبر، وعذاب النار، وأنت أهل الوفاء والحق، فاغفر له وارحمه، إنك أنت الغفور الرحيم.

اللهمّ أعذه من عذاب القبر، وجفاف ِالأرض عن جنبيها. اللهمّ املأ قبره بالرّضا، والنّور، والفسحة، والسّرور.

اللهمّ إنّه في ذمّتك وحبل جوارك، فقِهِ فتنة القبر، وعذاب النّار، وأنت أهل الوفاء والحقّ، فاغفر له وارحمه، إنّك أنت الغفور الرّحيم.

اللهمّ بشّره بقولك «كلوا واشربوا هنيئًا بما أسلفتم في الأيّام الخالية».

اللهمّ لا نزكّيه عليك، ولكنّا نحسبه أنّه آمن وعمل صالحًا، فاجعل له جنّتين ذواتي أفنان، بحقّ قولك: «ولمن خاف مقام ربّه جنّتان».

اللهمّ إنّه صبر على البلاء فلم يجزع، فامنحه درجة الصّابرين، الذين يوفّون أجورهم بغير حساب، فإنّك القائل «إنّما يوفّى الصّابرون أجرهم بغير حساب».

دعاء يوم الجمعة للميت أبي

دعاء للمتوفى في الجمعة الأخيرة من محرم

- اللهم في هذا اليوم المبارك أسألك أن ترحم أبي برحمتك التي وسعت كل شيء، اللهم أنر عليه قبره ووسع له مدخله، واجعله من المستبشرين الضاحكين، اللهم أنزل عليه رحمةُ تغنه بها عن رحمة من سواك.

- يا رب في ساعات الجمعة المباركة، أسألك أن تجعل ساعة دعائي هذا ساعة الاستجابة، اللهم ارحم أبي الذي بات في ضيافتك وجوارك، اللهم اغفر له واعف عنه وتجاوز عن خطاياه، وزده من إحسانك وعظيم غفرانك وعفوك يا ربّ العالمين.

- إلهي احمه تحت الأرض، وأيضًا استره يوم العرض، ولا تخزه يوم يبعثون “يوم لا ينفع مالٌ ولا بنون إلّا من أتى الله بقلبٍ سليم”، اللهمّ اجعله في بطن القبر مطمئنّاً، وعند قيام الأشهاد آمناً، وبجود رضوانك واثقاً، وإلى أعلى درجاتك سابقاً، يا رحيم أسكنه فسيح الجنان، واغفر له يا رحمن، وتجاوز عمّا تعلم يا عليم.

- اللهم ارحمه في بطن الأرض و استره يوم العرض يا رب العالمين يا رب أنت خلقته وانت أخذته وانت الرحيم فليس غيرك أرحم به اللهم ارحمه واغفر له.

- اللهم في يوم الجمعة ارحم من مات بالدنيا ولم يمت في قلوبنا اللهم ارحمه فهو أغلى من فقدنا وأسكنه فسيح جناتك يا ارحم الراحمين.

- اللهمّ يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد، يا مبدئ يا معيد، يا فعّالٌ لنا تريد، أسألك برحمتك الّتي وسعت السّماوات والأرض، اللهمّ أبي قد ارتحل من الفانية إلى الآخرة الّتي لا فناء بعدها، فاللهمّ ارحمه واغفر له، واحشره يوم البعث مع الصّالحين والصّدّيقين والشّهداء، اللهمّ أدخله الجنّة دون حسابٍ أو سابقة عذاب، اللهمّ لا تؤاخذه بما كسب في دنياه واغفر له كما غفرت لكثيرٍ من عبادك الضّعفاء، آمين، والحمد لله ربّ العالمين.

- اللهم إني أسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة يا ودود يا ذا العرش المجيد يا مبدئ يا معيد يا فعالًا لما تريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك وأسألك بقدرتك التي قدرت بها على جميع خلقك وأسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لأبي وترحمه وتعفو عنه وتكرم نزله وأن تجعل قبره روضة من رياض الجنة.

- اللهم إني أسألك وأدعوك بإسمك الأعظم الذي خشعت له القلوب وبكت له العيون يا الله أن تنور على ابي قبره وأن تفتح له بابًا من الجنة وأن تغسله بالماء والثلج والبرد وأن تنقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأن تزيد في حسناته وتتجاوز عن سيئآته وأن تجعله في الفردوس الأعلى في جناتك جنات النعيم اللهم امين يارب العالمين.

دعاء يوم الجمعة للميت أمي