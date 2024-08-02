بـ 230 ألف جنيه .. اركب عربية تويوتا موديل 2000 "فبريكا"

قدمت تويوتا اليابانية العريقة عددًا كبيرًا من سياراتها داخل السوق المصري، منها السيارة ايكو موديل 2000، والتي انطلقت محليًا بتصميم الهاتشباك والسيدان، مع باقة من التجهيزات التقنية والفنية، حيث طرحت بنوعين من نواقل الحركة الأولى مانيوال 5 غيار والاخر أوتوماتيكي الاداء.

مواصفات وتجهيزات سيارة تويوتا ايكو موديل 2000

وتعتبر سيارة تويوتا ايكو موديل 2000 من ابرز السيارات التي اشتهرت بالاعتمادية، بالاضافة إلى سعرها الاقتصادي مقارنة بطرازات اخرى، مع محرك موفر للوقود سعة 1300 سي سي، رباعي الاسطوانات 4 سلندر، وبتقنية الدفع الامامي للعجلات.

سيارة تويوتا ايكو موديل 2000

ويمكن لمحرك السيارة تويوتا ايكو موديل 2000 أن يضخ قوة إجمالية قدرها 84 حصان عند 6000 دورة في الدقيقة، و124 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران عند 4400 دورة في الدقيقة، وبمتوسط استهلاك للوقود يقدر بـ 5.5 لترات لكل 100 كيلومتر، وسرعة قصوى تصل لـ 170 كم/س.

سيارة تويوتا ايكو موديل 2000

وتضم السيارة تويوتا ايكو موديل 2000 تجهيزات متنوعة منها مكيف هواء، نوافذ كهربائية أمامية، نظام صوتي ترفيهي، قفل مركزي للابواب مع ريموت تحكم، ووسائد هوائية للحماية في عدد من الموديلات وفرامل مانعة للانغلاق.

سيارة تويوتا ايكو موديل 2000

تعتمد السيارة تويوتا ايكو موديل 2000 على واجهة أمامية ذات مظهر حاد، وعدد 4 أبواب بالاضافة إلى مساحة تخزين خلفية تتسع للعديد من الاغراض، وأبعاد خارجية بنسبة طول بلغت 4140 مم، و1660 مم للعرض الكلي، وبإرتفاع يبلغ 1500 مم، بينما ترتكز على قاعدة عجلات بطول 2370 مم.

سيارة تويوتا ايكو موديل 2000

سعر تويوتا ايكو موديل 2000

ظهرت السيارة تويوتا ايكو موديل 2000 في سوق السيارات المستعملة المصري، بحالة الفبريكا من الداخل وبناقل سرعات أوتوماتيكي بسعر يبدأ من 230 ألف جنيه.