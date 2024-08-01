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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

حالة الطقس خلال الساعات القادمة في مصر

سيول في عدة مناطق.. تحذير عاجل من طقس الـ48 ساعة المقبلة

سيول
سيول

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من حالة الطقس خلال الـ48 ساعة المقبلة، مشيرة إلى أن هناك زيادة فرص سقوط الأمطار الخفيفة والمتوسطة، مع الساعات الأولى من صباح غدا الجمعة والتى تستمر حتى 7 أغسطس 2024.

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الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة رطب على أغلب الأنحاء

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أمطار رعدية في عز الصيف.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الـ 48 ساعة المقبلة

أمطار وسيول على بعض المناطق في مصر 

وتابعت هيئة الأرصاد الجوية، أن هذه الأمطار قد تصل إلى حد السيول فى بعض المناطق خاصة على مناطق سلاسل جبال البحر الأحمر ومناطق جنوب الصعيد، لتشمل مدن حلايب وشلاتين ورأس بناس، والوادى الجديد وأبو سمبل وأسوان، مع توقعات بوجود نشاط للرياح المثيرة للأتربة والرمال على تلك المناطق.

سيول 

هيئة الأرصاد الجوية، توقعت انه يسود الجمعة الموافق 2 أغسطس 2024، طقس شديد الحرارة رطب خلال النهار على معظم الأنحاء، بينما يكون حار رطب على مناطق السواحل الشمالية، ومع توقعات بوصول درجات الحرارة على القاهرة الكبرى إلى 37 درجة.

حالة الطقس خلال الساعات القادمة في مصر 

 

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أن طقس الجمعة مائل للحرارة رطب خلال ساعات الليل على معظم أنحاء الجمهورية، مع توقعات بإرتفاع نسب الرطوبة مما يزيد الإحساس بالحرارة بقيم تقترب من 3 درجات مئوية عن المتوقع فى بعض المناطق، وحذرت الأرصاد الجوية من الشبورة المائية خلال الصباح الباكر، على الطرق السريعة الزراعية وتلك القريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى الوجه البحرى والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومدن القناة. 

حالة الطقس 

درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات

• القاهرة العظمى 37 والصغرى 27 درجة

• الإسكندرية العظمى 33 درجة والصغرى 24 درجة

• مطروح العظمى 32 درجة والصغرى 25 درجة

• سوهاج العظمى 41 والصغرى 26 درجة

• محافظة قنا العظمى 42 درجة الصغرى 26 درجة

• أسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة

درجات الحرارة فى مصر  

العاصمة الإدارية 38 26
6 أكتوبر 38 26
بنها 37 27 
دمنهور 35 26 
وادي النطرون 36 26
كفر الشيخ 35 25
المنصورة 35 25 
الزقازيق 37 26 
شبين الكوم 36 25 
طنطا 34 24 
دمياط 32 26 
بورسعيد 33 27 
الاسماعيلية 39 25 
السويس 38 26 
العريش 36 24 
رفح 35 23 
رأس سدر 39 28 
نخل 38 20 
كاترين 35 18 
الطور 37 27 
طابا 36 25 
شرم الشيخ 38 30 
الاسكندرية 33 24 
العلمين 31 24 
مطروح 32 25 
السلوم 31 24 
سيوة 38 25 
رأس غارب 40 28 
الغردقة 39 30 
سفاجا 41 29 
مرسى علم 42 31 
الشلاتين 44 30 
حلايب 38 29 
أبو رماد 42 29 
رأس حدربة 41 28 
الفيوم 39 25 
بني سويف 39 25 
المنيا 40 23 
أسيوط 41 25 
سوهاج 41 26 
قنا 42 26 
الأقصر 42 27 
أسوان 44 29 
الوادي الجديد 43 24 
أبوسمبل 41 30

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