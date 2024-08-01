حسام البدري وربيع ياسين في عزاء شقيقة مرتضى منصور

شارك ربيع ياسين، وحسام البدري لاعبا الأهلي والكرة المصرية السابقين فى عزاء شقيقة مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، والمقام حاليا بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

وحرص أيضا علي الحضور : ثروت سويلم عضو مجلس إدارة رابطة الأندية، ومحمود الشامي رئيس نادي بلدية المحلة، نقيب المهن التمثيلية الفنان أشرف زكي، الفنانة صفاء أبو السعود،

وأعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الأسبق، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، وفاة شقيقته الصغرى دعاء، في حادث سير .

وقال مرتضى في منشور على صفحته: "البقاء لله والحمد لله توفيت شقيقتي الصغرى دعاء نتيجة حادث سير مروع في شارع أحمد عرابي".

وشيعت الجنازة ظهر الثلاثاء الماضي، من المسجد الكبير بقرية بشالوش مسقط رأس العائلة، بمحافظة الدقهلية .

ويقام العزاء الثاني لشقيقة مرتضى منصور، مساء اليوم الخميس، بمسجد عمر مكرم بالقاهرة، بعدما أقيم العزاء الأول، الثلاثاء الماضي، في قرية بشالوش.