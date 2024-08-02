طريقة عمل قرص بعجوة في البيت| أحلى من الجاهز

قرص بعجوة من المخبوزات التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات و الأسواق.

قدمت الشيف منال العالم، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الأنستجرام، طريقة عمل قرص بعجوة.



مقادير قرص بعجوة

3 كوب دقيق

1 ملعقة كبيرة شومر

1 ملعقة كبيرة ينسون

ملعقة ونصف صغيرة خميرة فورية

1 ملعقة كبيرة سكر

نصف ملعقة صغيرة ملح

نصف ملعقة صغيرة بيكنج باودر

نصف كوب سمن

ربع كوب قشطة

3/4 كوب حليب دافئ



الحشو

250 جرام تمر معجون

1 ملعقة كبيرة سمن

ملعقة ونصف صغيرة القرفة

طريقة تحضير قرص بعجوة

1.في وعاء الخلاط ضعي الدقيق، الشومر، الينسون، الخميرة، السكر، الملح البيكنج باودر، باستعمال مضرب التقليب شغلي لتختلط المكونات

2.اضيفي السمن وقلبي ليصبح الخليط مثل فتات الخبز

3.اضيفي القشطة والحليب الدافئ، قلبي على سرعة بطيئة الى ان تحصلي على عجينة ناعمة، لا تكثري من العجن، هذا النوع من العجينة يجب تقليب ( لت) وليس عجن.

4.غطي العجينة واتركيها لمدة نصف ساعة

5.قطعي العجينة حوالي ٢٠ كرة، غلفيها.

6.الحشو: في طبق ضعي التمر، السمن القرفة، ادعكيه ليصبح ناعم. قطعي ٢٠ كرة

7.خذي كرة من العجينة، افرديها على كفيك لتصبح قرص صغير، ضعي كرة التمر في وسط العجينة، لمي العجين فوق التمرضغطي عليه لفرده قليلا مثل القرص.

8.أحضري صواني قصيرة الحافة. ضعي ورق زبدة في الصواني.

9.ضعي القرص في الصينية، اتركي مسافة بسيطة بين الأقراص. أكملي تشكيل كل الأقراص، اتركيها في الصواني ترتاح ١٥ دقيقة. باستعمال الشوكة او عود خشبي اعملي بضع الثقوب في سطح القرص.

10.ثبتي الرف الشبكي الأوسط في الفرن، سخني الفرن لدرجة حرارة ١٨٠ مئوية.

11.إخبزي القرص الى ان تصبح ذهبية اللون، أتركيه ليبرد تماما.

