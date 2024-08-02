شروط وظائف بنك القاهرة.. قدم الآن

وظائف بنك القاهرة.. يبحث عدد كبير من المواطنين عن الوظائف التي أعلنها بنك القاهرة، حيث أعلن عن حاجته لتعيين عدد من الموظفين، مع الحفاظ على مظهر مهني وجذاب وتحمل ضغط العمل، وتقديم خدمات نقدية سريعة أو غير نقدية وفعالة مع الالتزام بجميع التعليمات والإجراءات المتبعة.

طريقة التقديم على وظائف بنك القاهرة



وأوضح بنك القاهرة، أنه يمكن التقديم على الوظائف من خلال الدخول على صفحة بنك القاهرة عبر موقع الوظائف «لينكد إن» وتقديم السيرة الذاتية للموظف.

المهام المطلوبة من الموظفين بالوظائف الجديدة



الالتزام بسياسات البنك وإجراءاته، والحصول على تقييم مُرضٍ من أقسام الفحص والرقابة الداخلية.

الالتزام بمعايير جودة الخدمة لبنك القاهرة وضمان الامتثال لمعايير الخدمة والوعي الكامل بجميع المنتجات والإجراءات المصرفية لتلبية وتجاوز توقعات العملاء في جميع الأوقات.

العمل على زيادة قاعدة العملاء عبر تحديد فرص البيع وجذب العملاء المحتملين.

الالتزام بالميثاق المؤسسي، والامتثال لجميع اللوائح والسياسات والإجراءات لبنك القاهرة والبنك المركزي المصري.

حماية الأصول المادية وغير المادية للبنك والحفاظ على سرية حسابات العملاء.

تنفيذ المهام المرفقة بالإضافة إلى العمل الإضافي الموكَل إليه الموظف.

تقديم المعاملات النقدية وغير النقدية للعملاء، مع ضمان التعامل مع حفظ النقود والإيداعات النقدية بكفاءة ودقة تحسين تدفق المعاملات النقدية وغير النقدية بطريقة سلسة ودقيقة، وتزويد أجهزة الصراف الآلي بالفرع بالنقود.

مراقبة الاختلافات في السجلات والنقود والتقارير وفئات النقود والأوراق المالية المختلفة بطريقة مناسبة وصحيحة لتحقيق التوازن في المعاملات المالية والقضاء على المخاطر المالية.

مراجعة العمليات اليومية بالتناوب بين الموظفين للحد من الأخطاء والمخاطر.

تنفيذ كافة طلبات العملاء في الوقت المحدد وبكفاءة.

وظائف

شروط وظائف بنك القاهرة



ووضع بنك القاهرة عددا من الشروط الواجب توافرها في المتقدمين على الوظائف، والتي جاءت على النحو التالي:

أن يكون حاصلا على درجة جامعية جيدة.

يفضل أن يكون المتقدم لديه خبرة سنتين كحد أقصى.

أن يمتلك مهارات اتصال ممتازة.

يشترط الحصول على مؤهل جامعي في مجالات (الاقتصاد – التجارة – إدارة الأعمال/التنمية – المالية – المجالات ذات الصلة).