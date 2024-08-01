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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

كيفية استخراج شهادة الجيش 2024

شهادة الجيش
شهادة الجيش

استخراج شهادة الجيش 2024.. يبحث عدد كبير من الشباب عن كيفية  استخراج شهادة الجيش 2024، لاستخدامها للحصول على تصريح سفر إلى الخارج، او في التقديم إلى الوظائف المختلفة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد

استخراج شهادة الجيش

 كيفية استخراج شهادة تأدية الخدمة العسكرية، شهادة الجيش، أو عمل بدل فاقد لشهادة تأدية الخدمة العسكرية، والأوراق المطلوبة، لمؤدي الخدمة العسكرية أو الحاصلين على الإعفاء بمختلف أسبابها.

خطوات تجديد شهادة الجيش

يمكن  تجديد شهادة تأدية الخدمة العسكرية، عبر إرسال طلب تجديد شهادة الجيش الإلكترونية من خلال موقع “إدارة السجلات العسكرية"، بالدخول بالبيانات الأساسية لمقدم الطلب، ورفع المرفقات المطلوبة لاستكمال استخراج الخدمة.

خطوات استخراج شهادة الموقف من التجنيد

 

خطوات استخراج شهادة الجيش

خطوات استخراج شهادة الموقف من التجنيد الجيش
  • الدخول للموقع الرسمي لوزارة الدفاع.
  • هيئة التنظيم والإدارة.
  • إدارة التجنيد والتعبئة.
  • يتم الضغط على تسجيل البيانات.
  • الاحتفاظ برقم الطلب المقدم.
  • يتم دراسة الطلب المقدم بمعرفة المختصين بإدارة التجنيد والتعبئة.
  • يتم متابعة موقف دراسة الطلب المقدم من خلال الضغط على الاستعلام عن شهادة الإعفاء.
  • باستخدام البيانات الأساسية (نوع الإعفاء - الرقم الثلاثي - الرقم القومي).
  • يتم تحديد مكان تسلم شهادة الإعفاء.
  • الشهادة التي يتم استخراجها، هي شهادة الإعفاء من الخدمة العسكرية المصغرة (بحجم الكارنيه).
  • حال طلب شهادة إعفاء ورقية (إضافية) يتم استخراجها برسوم إضافية.

 

المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش

حددت إدارة السجلات العسكرية، المستندات المطلوبة لتجديد شهادة الجيش، وجاءت كالتالي:

  •  نموذج (53 تعبئة) لمن هم في فترة الاحتياط، لم يمض على تاريخ إصداره 7 أيام.
  •  بطاقة الرقم القومي بشرط أن تكون سارية.
  • صورة شهادة تأدية الخدمة العسكرية.

الأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة التجنيد

  •  صورة البطاقة الشخصية.
  •  البطاقة الشخصية للأب.
  • كشف عائلي نموذج واحد جند (يستخرج من منطقة التجنيد).
  •  بطاقة الخدمة العسكرية 6 جند (تستخرج من مكتب التجنيد والتعبئة).
  •  بيان قيد عائلي للأب أو زوج الأم.
  • ويتم إرسال الطلب إلى محل إقامة الشخص بعد 3 أيام من تاريخ إرساله للطلب.
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