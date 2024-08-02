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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وحدات الدفاع الجوي لحزب الله تتصدى لطائرات حربية إسرائيلية جنوب لبنان

ارشيفي
ارشيفي

نجحت وحدات الدفاع الجوي لحزب الله اللبناني في التصدى للطائرات الحربية الإسرائيلية في سماء جنوب لبنان.

وأعلن حزب الله اللبناني في وقت سابق  قصف مستوطنة متسوفا بعشرات من صواريخ الكاتيوشا وذلك رداً على اعتداء ‏قوات الاحتلال  الإسرائيلي على بلدة شمع واستشهاد عدد من المدنيين فيها بحسب البيان الصادر عن الحزب .

وارتفعت الحصيلة  النهائية للهجوم الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية  الى 7 شهداء و78 جريحا.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية، الثلاثاء، بأن طائرات سلاح الجو الإسرائيلي شنت غارة جوية استهدفت حارة حريك في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.

وقال مصدر أمني لبناني في وقتها، إن انفجار ضاحية بيروت الجنوبية استهدف قائدا كبيرا في حزب الله ومصيره غير معروف في إشارة الي القيادي العسكري الحزب فؤاد شكر .

كما أشارت المعلومات الأولية، وفقا لوسائل الإعلام اللبنانية، إلى أن الغارة الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت هدفها اغتيال شخصية تابعة لحزب الله.

وأضافت المصادر اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلية وقعت قرب مجلس شورى حزب الله، كما أن الانفجار وقع على بعد حوالي كيلومترين من مطار بيروت الدولي.

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