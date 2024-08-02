أخواته وأصحابه.. أول تعليق من الفنان أحمد العوضي على خسارة أصدقائه المنتجين

حرص الفنان أحمد العوضي على نعي زملائه المنتجين الذي راحوا ضحية حادث سيارة مؤسف، أمس الخميس، وكانت تربطه بهم علاقة قوية.

ونشر أحمد العوضي صورته مع الثلاثي عبر فيسبوك، وعلق عليها قائلا:" مع السلامه يا اغلي واطيب وانضف اخوات وصحاب وأحباب.. ربنا يرحمكم ويسكنكم فسيح جناته ويصبرني ويصبر حبايبكم علي فراقكم .. هتوحشني يا حسام يا اغلي اخ وهتوحشني يا محمود انت وفتحي.. إنا لله وإنا إليه راجعون".

تحدث أحمد العوضي في العديد من اللقاءات التلفزيونية، عن علاقته بالمنتج الراحل حسام شوقي الذي كان سببا كبيرا في نجاح أعماله الدرامية الرمضانية خلال السنوات الماضية.

أعربت حورية فرغلي عن صدمتها وحزنها الشديد بعد وفاة المنتج حسام شوقي المشرف العام لشركة سينرجى والمنتجين الفنيين فتحى إسماعيل ومحمود كمال إثر حادث أليم وقع منذ قليل على طريق الضبعة.

وكشفت حورية فرغلي وصناع فيلم «المدرسة» وعلى رأسهم: المخرج محمد جمال الحدينى والمنتج محمد حمزة، بأنهم أعلنوا الحداد والتوقف عن تصوير العمل لمدة ثلاثة أيام إلى أن يتم استنئاف تصويره لاحقًا.

وأردف حمزة قائلاً: "إنا لله وإنا إليه راجعون، فأنا أعلن الحداد العام وتوقفي عن أى عمل فنى أقوم بتصويره الآن لمدة ثلاثة أيام حداداً بعد أن تلقيت اليوم خبر وفاة المنتج حسام شوقي والمنتجين الفنيين فتحي إسماعيل ومحمود كمال أثر حادث كبير، ربنا يرحمهم جميعاً فهو أرحم الراحمين، أرجوكم الدعاء ليهم بالرحمة والمغفرة وأن يجعل الله مثواهم الجنة".

واستكمل المستشار الإعلامي للفيلم حسام صلاح مسترسلا: "لا إله إلا الله خبر مفجع و مؤلم ربنا يرحمهم ويغفر لهم ويسكنهم فسيح جناته يارب الطف بعبادك".

يشار إلى أن ما تم تداوله من أكثر من مصدر طبى، أن حسام شوقى ومحمود كمال وفتحي إسماعيل كانوا يستقلون سيارة على طريق الضبعة وتعرضوا لحادث أليم نتج عنه وفاتهم جميعاً.