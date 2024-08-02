محمد عامر: طاهر أبو زيد «إداري قدير»..وكان يساند الزمالك

أشاد محمد عامر، رئيس نادي الزمالك السابق، بمواقف طاهر أبو زيد، نجم الأهلي السابق مع القلعة البيضاء.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع أحمد علي المذاع على قناة نادي الزمالك: "طاهر أبو زيد أشاد بمجلس الزمالك خلال فترة رئاستي بسبب التعاقد مع ديكستال وأكد بأنه مدير فني مميز، فهو رجل محترم وإداري قدير".

وأضاف: "جماهير الزمالك يزداد عددها باستمرار رغم الظروف الصعبة، وشجعت النادي منذ الصغر".



وأشاد محمد عامر، رئيس نادي الزمالك السابق، بمجلس إدارة القلعة البيضاء الحالي وما يقدمه من إنجازات وتسديد ديون خلال الفترة الماضية.

وقال عامر في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع أحمد علي المذاع على قناة نادي الزمالك: "مجلس الزمالك الحالي يضم كوادر إدارية مميزة وقادرة على النجاح ويعملون في ظل ظروف صعبة للغاية بسبب الديوان المتراكمة على النادي خلال السنوات الماضية".