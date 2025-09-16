الأمل أقوى.. طفلة صعيدية تهزم السرطان وتحتفل بعودتها للحياة في الأقصر



في بيت بسيط بمحافظة أسوان بدأت الحكاية.. طفلة اسمها إيمان لم تتجاوز الحادية عشرة من عمرها، كانت تملأ البيت ضحكًا وحياة، لكن فجأة بدأ جسدها يضعف، وحرارتها لا تنخفض، ووجهها صار شاحبًا.

الخوف تسلل إلى قلب الأم، والقلق أرهق الأب، حتى جاء التشخيص القاسي سرطان دم حاد.

الصدمة كانت كبيرة، لكن الأسرة رفضت الاستسلام، وتعلقت بأمل جديد اسمه مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر .

هناك بدأت رحلة العلاج الطويلة.. عامان من الكفاح عاشتهما إيمان بين جلسات مؤلمة وأيام صعبة، بينما لم تفارق الأم ابنتها لحظة، تبيت بجوار سريرها وتخفي دموعها بالدعاء، والأب يشجعها بكلمات القوة رغم انكساره من الداخل.

في المستشفى وجدت الأسرة سندا حقيقيًا، أطباء يحيطونها بالاهتمام، تمريض يتعامل معها كابنتهم، بروتوكولات علاجية حديثة تُقدَّم دون مقابل، المستشفى لم يكن مجرد مكان للعلاج، بل بيت ثان أضاء للعائلة طريق الأمل، وشاركهم رحلة الصبر يومًا بيوم.

رغم الصعاب، كانت إيمان تقاوم بابتسامة طفولية، ترسم الأمل على وجوه من حولها. المدرسة توقفت، اللعب قلّ، لكن الأمل ظل حيًا.

وأخيرًا جاء اليوم المنتظر.. التحاليل الأخيرة أعلنت الخبر السعيد “ إيمان” خالية من السرطان.

لحظة لم يستطع أحد فيها حبس دموعه الأم تحتضن ابنتها بقوة وكأنها تعيدها إلى حضن الحياة، الأب يرفع يديه شاكرًا، وإيمان الصغيرة تبتسم ابتسامة المنتصر الذي خرج من معركة قاسية، لكنها خرجت أقوى.

قصة إيمان لم تكن مجرد رحلة علاج، بل كانت درسًا في الصبر والكفاح بيت صعيدي بسيط أثبت أن الإرادة والإيمان قادران على تحويل الألم إلى أمل، وأن الطفلة التي هزمها المرض يومًا، استطاعت أن تهزمه وتعود للحياة من جديد.