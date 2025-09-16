قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصر وأوزبكستان تبحثان تبادل الخبرات في منظومة تتبع السلع الأساسية والرقابة الرقمية
مفيش تأجيل| وزير التعليم: بدء العام الدراسي الجديد في المدارس بعد 4 أيام
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: إسرائيل تدمر أي أفق لتحقيق حل الدولتين
عرض تاريخي .. الأهلي يقترب من حسم ملف المدير الفني الأجنبي| فيديو
الأمل أقوى.. طفلة صعيدية تهزم السرطان وتحتفل بعودتها للحياة في الأقصر
هل يتم حظر إسرائيل من المشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية؟| اعرف الإجابة
المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الأمل أقوى.. طفلة صعيدية تهزم السرطان وتحتفل بعودتها للحياة في الأقصر

الأمل أقوى من السرطان.. طفلة صعيدية تهزم المرض وتحتفل بعودتها للحياة بالاقصر
الأمل أقوى من السرطان.. طفلة صعيدية تهزم المرض وتحتفل بعودتها للحياة بالاقصر
شمس يونس


في بيت بسيط بمحافظة أسوان بدأت الحكاية.. طفلة اسمها إيمان لم تتجاوز الحادية عشرة من عمرها، كانت تملأ البيت ضحكًا وحياة، لكن فجأة بدأ جسدها يضعف، وحرارتها لا تنخفض، ووجهها صار شاحبًا.

الخوف تسلل إلى قلب الأم، والقلق أرهق الأب، حتى جاء التشخيص القاسي سرطان دم حاد.

الصدمة كانت كبيرة، لكن الأسرة رفضت الاستسلام، وتعلقت بأمل جديد اسمه مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالاقصر .

 هناك بدأت رحلة العلاج الطويلة.. عامان من الكفاح عاشتهما إيمان بين جلسات مؤلمة وأيام صعبة، بينما لم تفارق الأم ابنتها لحظة، تبيت بجوار سريرها وتخفي دموعها بالدعاء، والأب يشجعها بكلمات القوة رغم انكساره من الداخل.

في المستشفى وجدت الأسرة سندا حقيقيًا، أطباء يحيطونها بالاهتمام، تمريض يتعامل معها كابنتهم، بروتوكولات علاجية حديثة تُقدَّم دون مقابل، المستشفى لم يكن مجرد مكان للعلاج، بل بيت ثان أضاء للعائلة طريق الأمل، وشاركهم رحلة الصبر يومًا بيوم.

رغم الصعاب، كانت إيمان تقاوم بابتسامة طفولية، ترسم الأمل على وجوه من حولها. المدرسة توقفت، اللعب قلّ، لكن الأمل ظل حيًا. 

وأخيرًا جاء اليوم المنتظر.. التحاليل الأخيرة أعلنت الخبر السعيد “ إيمان” خالية من السرطان.

 لحظة لم يستطع أحد فيها حبس دموعه الأم تحتضن ابنتها بقوة وكأنها تعيدها إلى حضن الحياة، الأب يرفع يديه شاكرًا، وإيمان الصغيرة تبتسم ابتسامة المنتصر الذي خرج من معركة قاسية، لكنها خرجت أقوى.

قصة إيمان لم تكن مجرد رحلة علاج، بل كانت درسًا في الصبر والكفاح بيت صعيدي بسيط أثبت أن الإرادة والإيمان قادران على تحويل الألم إلى أمل، وأن الطفلة التي هزمها المرض يومًا، استطاعت أن تهزمه وتعود للحياة من جديد.

الأقصر شفاء الاورمان اخبار الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الزمالك

الزمالك يدرس التعاقد مع مصطفى أشرف

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

ترشيحاتنا

موبايل جديد

مواصفات أحدث هاتف لشركة vivo العالمية

سيارات الاحتراق الداخلي

ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035

سوزوكي إسبريسو

بأقل سعر للمستعمل .. سيارة هاتشباك سهلة الركن للمبتدئين

بالصور

سناك صحى لأطفالك.. طريقة تحضير دونتس البطاطا الحلوة

طريقة تحضير دونتس البطاطا الحلوة
طريقة تحضير دونتس البطاطا الحلوة
طريقة تحضير دونتس البطاطا الحلوة

بعد سنوات من الغياب.. عودة أشهر سيارة هوندا لعشاقها

هوندا بريلود
هوندا بريلود
هوندا بريلود

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد