مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
مأساة بالدقي.. طالب يُنهي حياته بعد خسارة أمواله في لعبة إلكترونية
الصحة: الخط الساخن 105 يحقق إنجازًا كبيرا خلال أغسطس بحل جميع الشكاوى
مدبولي: الأكاديمية الدولية للعمارة تعزز مكانة مصر كمنصة إقليمية وعالمية للمعرفة والإبداع
وزير المالية: عرضت 3 حزم تيسيرات جديدة على رئيس الوزراء.. ونحتاج إطارًا مؤسسيًا مع القطاع العقاري
المشاط: تمويلات تنموية بـ 1.7 مليار دولار دعمت مشروعات سكاتك في برنامج "نوفي"
رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟
توقيع مذكرات تفاهم بين مصر وجامعات فرنسية وإيطالية وهولندية لدعم التعليم المعماري والعمراني
فريد: إصدار سندات توريق بنحو 211 مليار جنيه منذ 2022.. وتلقينا 31 طلبًا لتأسيس صناديق عقارية
الجيش الإسرائيلي يعلن البدء رسميا في المرحلة التالية لاحتلال غزة
رئيس مدينة أرمنت يستقبل فريق مشروع "ابنتي الغالية" لدعم تعليم الفتيات بالأقصر

شمس يونس

استقبل العميد أحمد الهواري رئيس مدينة أرمنت جنوب الأقصر ، فريق مشروع "ابنتي الغالية"، المنفذ بجمعية المرأة والأسرة بالرزيقات قبلي والممول من هيئة "كوبتك أورفانز".


ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بدعم جهود مؤسسات المجتمع المدني ودعم المبادرات المجتمعية، 

وتضمن اللقاء تقديم عرضًا تفصيليًا للمبادرات المجتمعية التي ينفذها المشروع الذي يعد أحد البرامج الأساسية لمنظمة كوبتك أورفانز وهي منظمة أجنبية غير حكومية تهدف إلى مساعدة الأطفال المهمشين في مصر من خلال التعليم ورفع الوعي ليصبحوا أفراد منتجين في مجتمعهم المحلي، وينفذ المشروع في أربع جمعيات بمحافظة الاقصر، وهي جمعية الصعيد بنجع الصياغ وجمعية مفتاح الحياة بالمريس وجمعية المرأة والأسرة بالرزيقات قبلي وجمعية التنمية الريفية المتكاملة بأصفون.

ويهتم المشروع، بالأسر التي لديها فتيات ممن يكن عرضة للتسرب من التعليم، كما يعمل على إحداث تعاون بين الأختين الكبرى والتي في مرحلة التعليم الجامعي والأخت الصغرى بمرحلة التعليم الابتدائي والتي عادة ما تكون أكثر عرضه للتسرب من التعليم، وذلك في العديد من الأنشطة التي تحسن المستوى التعليمي للأخت الصغيرة فى الاستمرارية في التعليم وعدم التسرب من المدرسة، بل ومعايشة القيم الإنسانية والمهارات الحياتية التي تساعد على تطورها الشخصي والدراسي.
وأعرب رئيس مدينة أرمنت، عن تقديره للأهداف التي يتبناها مشروع ابنتي الغالية ونتائجه الملموسة في القرى التي يعمل بها ومنها قرية الرزيقات بمركز أرمنت، مؤكدا على ترحيبه بمثل هذه المبادرات ودعمه الكامل لتنفيذها على أرض الواقع.

