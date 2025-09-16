رئيس مدينة أرمنت يستقبل فريق مشروع "ابنتي الغالية" لدعم تعليم الفتيات بالأقصر

استقبل العميد أحمد الهواري رئيس مدينة أرمنت جنوب الأقصر ، فريق مشروع "ابنتي الغالية"، المنفذ بجمعية المرأة والأسرة بالرزيقات قبلي والممول من هيئة "كوبتك أورفانز".



ياتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، لرؤساء المراكز والمدن، بدعم جهود مؤسسات المجتمع المدني ودعم المبادرات المجتمعية،

وتضمن اللقاء تقديم عرضًا تفصيليًا للمبادرات المجتمعية التي ينفذها المشروع الذي يعد أحد البرامج الأساسية لمنظمة كوبتك أورفانز وهي منظمة أجنبية غير حكومية تهدف إلى مساعدة الأطفال المهمشين في مصر من خلال التعليم ورفع الوعي ليصبحوا أفراد منتجين في مجتمعهم المحلي، وينفذ المشروع في أربع جمعيات بمحافظة الاقصر، وهي جمعية الصعيد بنجع الصياغ وجمعية مفتاح الحياة بالمريس وجمعية المرأة والأسرة بالرزيقات قبلي وجمعية التنمية الريفية المتكاملة بأصفون.

ويهتم المشروع، بالأسر التي لديها فتيات ممن يكن عرضة للتسرب من التعليم، كما يعمل على إحداث تعاون بين الأختين الكبرى والتي في مرحلة التعليم الجامعي والأخت الصغرى بمرحلة التعليم الابتدائي والتي عادة ما تكون أكثر عرضه للتسرب من التعليم، وذلك في العديد من الأنشطة التي تحسن المستوى التعليمي للأخت الصغيرة فى الاستمرارية في التعليم وعدم التسرب من المدرسة، بل ومعايشة القيم الإنسانية والمهارات الحياتية التي تساعد على تطورها الشخصي والدراسي.

وأعرب رئيس مدينة أرمنت، عن تقديره للأهداف التي يتبناها مشروع ابنتي الغالية ونتائجه الملموسة في القرى التي يعمل بها ومنها قرية الرزيقات بمركز أرمنت، مؤكدا على ترحيبه بمثل هذه المبادرات ودعمه الكامل لتنفيذها على أرض الواقع.