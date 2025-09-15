قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
«اتخاذ ما يلزم لحماية أمننا ومصالحنا».. الرئيس السيسي أمام القمة العربية: وحدتنا نقطة ارتكاز أساسية للتعامل مع التحديات
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-9-2025
حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
البابا تواضروس يلتقي الأساقفة العموم بالقاهرة | صور
الأقصر تتسلم جائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إحياء إسنا التاريخية

بحضور وزيرة التنمية المحلية... محافظ الأقصر يتسلم جائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إحياء إسنا التاريخية
بحضور وزيرة التنمية المحلية... محافظ الأقصر يتسلم جائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025 عن مشروع إحياء إسنا التاريخية
شمس يونس

بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، تسلم المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، اليوم الإثنين، جائزة الآغا خان العالمية للعمارة 2025، وذلك خلال الاحتفالية التي نظمتها مؤسسة الآغا خان للتنمية بمدينة بيشكيك بدولة قرغيزستان.

وفازت مصر بالجائزة عن مشروع إحياء مدينة إسنا التاريخية بمحافظة الأقصر، ليكون واحدًا من بين 7 مشاريع حول العالم نالت الجائزة هذا العام، في إنجاز يعيد مصر إلى الخريطة العالمية للعمارة المستدامة بعد فوز مكتبة الإسكندرية بالجائزة نفسها عام 2004. ويعكس هذا التتويج الجهود المستمرة للدولة في الحفاظ على التراث وصون الهوية الثقافية.

وأكد محافظ الأقصر عقب تسلمه الجائزة أن فوز مدينة إسنا يعزز من مكانة مصر عالميًا، ويدعم الجهود الرامية إلى النهوض بالسياحة والتنمية المستدامة في صعيد مصر. وأشار إلى أن إسنا تشهد حاليًا تنفيذ مشروع رائد لتطوير كورنيش المدينة الممتد بطول 1,260 مترًا، يتضمن إنشاء ممشى نهري، وبازارات سياحية، ومسرحًا مفتوحًا، وحدائق ترفيهية، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتنشيط السياحة وتوفير متنفس حضاري لسكان المدينة وزائريها.

كما أوضح أن أعمال التطوير تشمل ترميم واجهات المباني التراثية المحيطة بمنطقة معبد خنوم، إلى جانب تطوير المسار المؤدي إلى المعبد عبر إنشاء بازارات سياحية، بما يحول إسنا إلى وجهة سياحية متكاملة تعكس عبق التاريخ وروح الحداثة.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

انشطة التضامن

للعام الخامس.. أنشطة توعوية لصندوق الإدمان داخل الشواطئ لرفع الوعى بأضرار المخدرات

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

قداس رسامة كاهن جديد بيد نيافة الحبر الجليل الأنبا زوسيما

العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

السكة الحديد تُسيّر الرحلة السادسة عشر لقطارات العودة الطوعية للأشقاء السودانيين

للأصحاء والمرضى.. نظام غذائي لعلاج النقرس

النقرس

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

التدخين الإلكتروني.. بديل أقل ضررًا أم وهم قاتل؟

بتحب تطرقعهم ..ما تأثير فرقعة الأصابع

فرقعة الأصابع

رجيم الأرداف..خطة ذكية للتخلص من الدهون العنيدة والحصول على قوام مثالي

رجيم الأرداف

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

