رئيس مركز أرمنت يتفقد أعمال الرصف والتجميل بقرية الرياينة بالأقصر

قام اليوم الأحد، العميد أحمد الهواري رئيس مركز ومدينة أرمنت جنوب الاقصر بجولة ميدانية لمتابعة عدد من المشروعات بقرية الرياينة.

يأتى ذلك في إطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمار محافظ الأقصر ، لرؤساء المراكز والمدن بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجارية،

شملت الجولة متابعة أعمال رصف طريق مجمع الخدمات الحكومية بالرياينة وحتى الرزيقات بطول 6 كيلو متر ، وأعمال إزالة الإشغالات والتعديات، بجانب توسعة وإنشاء ميدان بمدخل القرية أمام البنك الأهلي. كما تفقد أعمال تغطية مسقى الإصلاح الزراعي بطريق مستشفى حورس، وأعمال تركيب بلاط الإنترلوك بمنطقة أرمنت الحيط.

رافق رئيس المركز خلال الجولة حجازي النحاس ، ومحمد إبراهيم نائبي رئيس المركز، وحجاج جاد الرب مدير المتابعة، ودوشي نصير رئيس قرية الرياينة، وخالد أبو حسين مدير إدارة النظافة والتجميل. يأتى ذلك فى إطار حرص محافظة الأقصر على تعزيز وصول كافة الخدمات للمواطنين.