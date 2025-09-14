قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
متحدث فتح: مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة
400 جنيه زيادة| سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن بعد القفزات المتتالية
ملحق الدفاع السابق بالنمسا لـ صدى البلد: موسكو تخوض حرب استنزاف طويلة
فلكياً.. موعد شهر رمضان2026 وأول أيامه
مفيدة شيحة تحذر من عمليات التجميل في الوجه والحقن بالفيلر
رئيس الوزراء: صناعة الدواء تحظى باهتمام كبير لتوفير احتياجات السوق المحلي وتصديرها
القاهرة الإخبارية: تأجيل الاجتماع التحضيري لقمة الدوحة للمرة الثانية ومؤشرات على استمرار الخلافات
القمة العربية بالدوحة تضع العرب في مفترق الطريق.. ماذا ستناقش؟
أستاذ بالأزهر: الصراعات البشرية جاءت من خارج تعاليم الإسلام الحنيف
من ميناء الإسكندرية.. مصر تدعو الشركات الأمريكية لشراكات كبرى في النقل البحري
اختيار جامعة القاهرة ضمن الأفضل عالميا في الاستدامة.. تفاصيل
أبرز تعديلات لائحة النظام الأساسي للنادي الأهلي قبل العرض على الجمعية العمومية
محافظات

نائب محافظ الأقصر يوزع ماكينات خياطة على الأسر المنتجة | شاهد

شمس يونس

شهد الدكتور هشام أحمد أبوزيد نائب محافظ الأقصر، وسط أجواء مبهجة امتلأت بالزغاريد والتصفيق ووجوه مضيئة بالأمل، احتفالية تسليم أصول 31 مشروعًا للأسر المنتجة بمركز إسنا جنوب المحافظة، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة "إنت تقدر" للتنمية الاقتصادية.

وقام نائب المحافظ وبرفقته  علي سيد الصادق رئيس مدينة إسنا، و محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، بتسليم ماكينات خياطة حديثة وخامات تشغيل للمستفيدين، الذين أنهوا برنامجًا تدريبيًا مكثفًا في صناعة الملابس الجاهزة والتشطيب الفني وتقنيات الباترون، إلى جانب برامج لريادة الأعمال والمهارات الحياتية، بما يضمن انطلاق مشروعاتهم على أسس علمية ومدروسة.

جاءت المبادرة بتمويل من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية التي تولت التنفيذ، واضعة نصب أعينها هدف تمكين الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا ودعم الاستقرار المعيشي لهم ولأبنائهم.

وشهد الحفل أيضًا حضور  كمال فؤاد مدير إدارة الجمعيات بالتضامن الاجتماعي، و الأمير مصطفى مدير إدارة إسنا الاجتماعية، إلى جانب فريق عمل مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية برئاسة  جهاد صابر مديرة المشروع، و شهيرة محمد مسؤولة المتابعة والتقييم.

وخلال كلمته، أكد نائب محافظ الأقصر أن التحدي الحقيقي أمام الأسر المنتجة هو التسويق، مشددًا على أهمية الاهتمام بالتسويق الإلكتروني وفتح أسواق جديدة للمنتجات، وعدم الاكتفاء بدائرة المعارف الصغيرة، مشيرًا إلى أن النجاح يتطلب التوسع، وعرض المنتجات في مختلف الأماكن، إلى جانب الاستمرار في التدريب والتطوير لزيادة فرص المنافسة.

وأضاف أن دعم الأسر المنتجة لا يقف عند حدود تمكينها اقتصاديًا، بل يمتد إلى بناء مجتمع أكثر وعيًا من خلال غرس القيم الإيجابية في الأطفال، مؤكدًا أن المرأة هي محور الإصلاح وأساس بناء الأجيال، مخاطبًا الأمهات بضرورة تنشئة أطفالهن على العمل والإبداع وروح الانتماء.

وعبرت الأسر المنتجة عن امتنانها لمؤسسة بنك مصر ومؤسسة مهنة ومستقبل، مؤكدين أن هذه الخطوة لم تمنحهم فقط أدوات تشغيل، بل منحتهم الأمل في مستقبل أفضل، وفرصة حقيقية لإقامة مشروعات صغيرة توفر لهم دخلًا مستقرًا وتحقق لهم حياة كريمة.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

رسمياً.. أسعار البنزين اليوم الأحد

رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

بكام النهاردة؟ أسعار الفراخ والبيض اليوم الأحد 14 سبتمبر 2025

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

قرار عاجل ضد عبده شارون امبراطور المواد المخدرة في حدائق القبة

كم مرة يجوز للزوجة زيارة أهلها؟.. لجنة الفتوى توضح

متحدث حركة "فتح": مصر أمينة علينا وستحمينا.. وعلى حماس تسليم ملف التفاوض للقاهرة

مفيدة شيحة: لقاء محمد صلاح ومجدي يعقوب يدعو للفخر

فروق جوهرية.. متى يتم إيداع الطفل في دور الرعاية أو المؤسسة العقابية؟

طبيبة تفجر مفاجأة عن فيلر الأنف بعد أزمة كنزي مدبولي

نظام فندقي وإنترنت عالي السرعة.. خطة شاملة لتجديد المدن الجامعية بالزقازيق

اجتماع طارئ لمجلس وكلاء كليات جامعة الزقازيق استعدادا للعام الدراسي الجديد

انطلاق مبادرة "يوم الخير" لتوزيع الملابس والشنط المدرسية علي المستحقين بالشرقية

الداخلية تضبط 3 متهمين بإشهار أسلحة والتلويح بها بالإسماعيلية| فيديو

ضبط المتهم بسرقة هاتف من داخل مسجد بالإسكندرية| فيديو

إيران تُغري قطر بدرعٍ صاروخي مقابل طرد الجيش الأميركي من أراضيها

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

