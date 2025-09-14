نائب محافظ الأقصر يوزع ماكينات خياطة على الأسر المنتجة | شاهد

شهد الدكتور هشام أحمد أبوزيد نائب محافظ الأقصر، وسط أجواء مبهجة امتلأت بالزغاريد والتصفيق ووجوه مضيئة بالأمل، احتفالية تسليم أصول 31 مشروعًا للأسر المنتجة بمركز إسنا جنوب المحافظة، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من مبادرة "إنت تقدر" للتنمية الاقتصادية.

وقام نائب المحافظ وبرفقته علي سيد الصادق رئيس مدينة إسنا، و محمد محمود جمعة وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالأقصر، بتسليم ماكينات خياطة حديثة وخامات تشغيل للمستفيدين، الذين أنهوا برنامجًا تدريبيًا مكثفًا في صناعة الملابس الجاهزة والتشطيب الفني وتقنيات الباترون، إلى جانب برامج لريادة الأعمال والمهارات الحياتية، بما يضمن انطلاق مشروعاتهم على أسس علمية ومدروسة.

جاءت المبادرة بتمويل من مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع، وبشراكة استراتيجية مع مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية التي تولت التنفيذ، واضعة نصب أعينها هدف تمكين الأسر اقتصاديًا واجتماعيًا ودعم الاستقرار المعيشي لهم ولأبنائهم.

وشهد الحفل أيضًا حضور كمال فؤاد مدير إدارة الجمعيات بالتضامن الاجتماعي، و الأمير مصطفى مدير إدارة إسنا الاجتماعية، إلى جانب فريق عمل مؤسسة مهنة ومستقبل للتنمية برئاسة جهاد صابر مديرة المشروع، و شهيرة محمد مسؤولة المتابعة والتقييم.

وخلال كلمته، أكد نائب محافظ الأقصر أن التحدي الحقيقي أمام الأسر المنتجة هو التسويق، مشددًا على أهمية الاهتمام بالتسويق الإلكتروني وفتح أسواق جديدة للمنتجات، وعدم الاكتفاء بدائرة المعارف الصغيرة، مشيرًا إلى أن النجاح يتطلب التوسع، وعرض المنتجات في مختلف الأماكن، إلى جانب الاستمرار في التدريب والتطوير لزيادة فرص المنافسة.

وأضاف أن دعم الأسر المنتجة لا يقف عند حدود تمكينها اقتصاديًا، بل يمتد إلى بناء مجتمع أكثر وعيًا من خلال غرس القيم الإيجابية في الأطفال، مؤكدًا أن المرأة هي محور الإصلاح وأساس بناء الأجيال، مخاطبًا الأمهات بضرورة تنشئة أطفالهن على العمل والإبداع وروح الانتماء.

وعبرت الأسر المنتجة عن امتنانها لمؤسسة بنك مصر ومؤسسة مهنة ومستقبل، مؤكدين أن هذه الخطوة لم تمنحهم فقط أدوات تشغيل، بل منحتهم الأمل في مستقبل أفضل، وفرصة حقيقية لإقامة مشروعات صغيرة توفر لهم دخلًا مستقرًا وتحقق لهم حياة كريمة.