قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دقيق ومستلزمات طبية.. تفاصيل الفوج الثاني من قافلة المساعدات الـ36 لغزة
كيف ترى النبي بالمنام؟.. بقراءة هذه السورة 41 مرة فاغتنمها
الداخلية تكشف حقيقة تقرير منسوب لخبراء في الأدلة الجنائية عن انتحار الدجوي
الموساد حذر: الهجوم على قطر قد يضر أكثر مما ينفع إسرائيل
ناقد رياضي يكشف سر الدقيقة 600 في تعادل غزل المحلة والمقاولون العرب
منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن
التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025
كيفية حفظ النعم من الزوال؟.. الإفتاء: بـ عملين يُديمها الله عليك
تقدم جديد..رفع العلم الروسي فوق نوفونيكولاييفكا
فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها
صحيفة أمريكية: ترامب يرفض المخاطرة سياسيًا بسبب نتنياهو
سحب منخفضة برذاذ .. إعلان مهم من الأرصاد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زراعة الأقصر: المرور على 14 محل مبيدات بينها 10 غير مرخصة وفحص 1688 عبوة

وكيل وزارة الزراعة بالاقصر
وكيل وزارة الزراعة بالاقصر
شمس يونس

أعلن الدكتور جابر محمد الكلحي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، أن قطاع الرقابة على المبيدات بالمديرية نفذ خلال شهر أغسطس الماضي خطة شاملة للتفتيش على محال تداول وبيع المبيدات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبدعم كامل من محافظ الأقصر.

وأوضح الكلحي أن لجان التفتيش والرقابة التابعة للمديرية كثفت مرورها الميداني، حيث تم حصر 14 محلًا للاتجار بالمبيدات، تبين منها 4 محال مرخصة و10 محال غير مرخصة. مؤكدًا أن تلك الحملات شملت أيضًا فحص 1688 عبوة مبيدات للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وسلامة تداولها في الأسواق. وأشار إلى أن الهدف من هذه الجهود هو حماية المزارعين من الغش التجاري والحفاظ على جودة المحاصيل الزراعية بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية لم تكتفِ بالإجراءات الرقابية فقط، بل حرصت على رفع وعي ومهارات العاملين في هذا القطاع، حيث تم تنظيم دورة تدريبية متخصصة لمطبقي المبيدات بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، شارك فيها 38 متدربًا. وركزت الدورة على أساليب الاستخدام الأمثل للمبيدات وتطبيق المعايير الفنية السليمة بما يضمن تقليل المخاطر على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد الكلحي أن وزارة الزراعة تولي ملف سوق المبيدات أهمية قصوى، مشددًا على أن أي مخالفات يتم التعامل معها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك حفاظًا على المنظومة الزراعية وسلامة المستهلكين. كما دعا المزارعين إلى الالتزام بشراء المبيدات من المنافذ المرخصة فقط وعدم التعامل مع أي منتجات مجهولة المصدر.

واختتم وكيل وزارة الزراعة حديثه بالتأكيد على أن حملات الرقابة ستتواصل بشكل دوري في جميع المراكز والقرى، ضمن خطة شاملة لضمان ضبط الأسواق الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة الأقصر.

الأقصر محافظ الأقصر اخبار الاقصر زراعة الاقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أموال

2 مليون ونص وقعوا في الشارع.. التحقيقات تكشف المستور في الاستيلاء على 11 مليون جنيه| خاص

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

مسكنات الالم

يسبب 5 مشاكل خطيرة .. تحذير عاجل من أشهر نوع فى مسكنات الألم

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025

موعد صرف مرتبات شهر سبتمبر 2025.. هل يكون قبل الدراسة؟

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أرشيفية

بعد عدة محاولات.. الإمارات ترفض استقبال نتنياهو ما دامت الحرب على غزة مستمرة

بالصور

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

بكاجوال لافت .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها على إنستجرام |شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

ضربة مزدوجة من الشمس .. ماذا سيحدث اليوم | أحداث غريبة أبرزها الشفق المُبهر

العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية
العاصفة الجيومغناطيسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد