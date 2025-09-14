زراعة الأقصر: المرور على 14 محل مبيدات بينها 10 غير مرخصة وفحص 1688 عبوة

أعلن الدكتور جابر محمد الكلحي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الأقصر، أن قطاع الرقابة على المبيدات بالمديرية نفذ خلال شهر أغسطس الماضي خطة شاملة للتفتيش على محال تداول وبيع المبيدات الزراعية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وبدعم كامل من محافظ الأقصر.

وأوضح الكلحي أن لجان التفتيش والرقابة التابعة للمديرية كثفت مرورها الميداني، حيث تم حصر 14 محلًا للاتجار بالمبيدات، تبين منها 4 محال مرخصة و10 محال غير مرخصة. مؤكدًا أن تلك الحملات شملت أيضًا فحص 1688 عبوة مبيدات للتأكد من مطابقتها للمواصفات المعتمدة وسلامة تداولها في الأسواق. وأشار إلى أن الهدف من هذه الجهود هو حماية المزارعين من الغش التجاري والحفاظ على جودة المحاصيل الزراعية بما ينعكس إيجابًا على صحة المواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة أن المديرية لم تكتفِ بالإجراءات الرقابية فقط، بل حرصت على رفع وعي ومهارات العاملين في هذا القطاع، حيث تم تنظيم دورة تدريبية متخصصة لمطبقي المبيدات بالتعاون مع لجنة مبيدات الآفات الزراعية، شارك فيها 38 متدربًا. وركزت الدورة على أساليب الاستخدام الأمثل للمبيدات وتطبيق المعايير الفنية السليمة بما يضمن تقليل المخاطر على صحة الإنسان والبيئة.

وأكد الكلحي أن وزارة الزراعة تولي ملف سوق المبيدات أهمية قصوى، مشددًا على أن أي مخالفات يتم التعامل معها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وذلك حفاظًا على المنظومة الزراعية وسلامة المستهلكين. كما دعا المزارعين إلى الالتزام بشراء المبيدات من المنافذ المرخصة فقط وعدم التعامل مع أي منتجات مجهولة المصدر.

واختتم وكيل وزارة الزراعة حديثه بالتأكيد على أن حملات الرقابة ستتواصل بشكل دوري في جميع المراكز والقرى، ضمن خطة شاملة لضمان ضبط الأسواق الزراعية وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة بمحافظة الأقصر.