رئيس مياه الأقصر يتابع إصلاح خط طرد الصرف الصحي بمحطة «قباح شرق» دون توقف الخدمات|صور

تابع اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، سير العمل في أعمال الإصلاح الجارية لخط طرد الصرف الصحي قطر 450 مم، الخارج من محطة معالجة صرف صحي "قباح شرق" بمنطقة القباحي الشرقي.

وخلال الجولة، شدد رئيس الشركة على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في موقع العمل، حفاظًا على سلامة العاملين وضمان تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة الفنية والبيئية.

وأكد اللواء أحمد رمضان أن أعمال الإصلاح تتم دون انقطاع لخدمات مياه الشرب ودون أي تأثير على المواطنين، في إطار حرص الشركة على ضمان استمرارية الخدمات وتقديمها بأفضل كفاءة ممكنة، حتى أثناء تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة.

رافق خلال الجولة كل من المهندس محمد فوزي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس طه الصاوي، مدير إدارة الأقصر، والمهندس محمد عبد الرازق، مدير إدارة المشروعات، حيث تم الوقوف على التنسيق والجهود بين الفرق الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد.

وتأتي هذه المتابعة ضمن خطة الشركة لتأمين البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وتطويرها بشكل مستدام، بما يحقق أهداف التنمية ويحسن جودة الخدمات المقدمة لأهالي محافظة الأقصر.