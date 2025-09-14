قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الحضري: أحمد الشناوي الأحق بالانضمام لمنتخب مصر على حساب شوبير
بعد قليل.. بدء محاكمة 8 متهمين بخلية داعش مدينة نصر
تعرف على أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه اليوم
لامس أعلى مستوى عالميا.. مفاجأة في أسعار الذهب الآن في مصر
مليون دولار.. أزمة بين الأهلي وحسين الشحات بسبب عرض الاتحاد الليبي
في المدارس التجريبية.. البرلمان يتدخل لإلغاء قرار رفع أسعار الكتب المدرسية
وزير الخارجية الأمريكي يصل إلى إسرائيل
عيار 21 يقارب الـ 5000.. تعرف على أسعار الذهب اليوم الأحد
أحمد حسن: الأهلي يحسم التعاقد مع الفلسطيني أسد الحملاوي في الشتاء
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد
روبيو يزور إسرائيل: حماس لا يمكن أن تستمر في الوجود إذا كان الهدف هو تحقيق السلام
النائب العام يستقبل «كجوك» في إطار تعزيز الشراكة المؤسسية بين النيابة العامة و«المالية»
رئيس مياه الأقصر يتابع إصلاح خط طرد الصرف الصحي بمحطة «قباح شرق» دون توقف الخدمات|صور

شمس يونس

تابع اللواء أ.ح مهندس أحمد محمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، سير العمل في أعمال الإصلاح الجارية لخط طرد الصرف الصحي قطر 450 مم، الخارج من محطة معالجة صرف صحي "قباح شرق" بمنطقة القباحي الشرقي.

وخلال الجولة، شدد رئيس الشركة على ضرورة الالتزام الكامل بتطبيق إجراءات السلامة والصحة المهنية في موقع العمل، حفاظًا على سلامة العاملين وضمان تنفيذ الأعمال وفقًا لأعلى معايير الجودة الفنية والبيئية.

وأكد اللواء أحمد رمضان أن أعمال الإصلاح تتم دون انقطاع لخدمات مياه الشرب ودون أي تأثير على المواطنين، في إطار حرص الشركة على ضمان استمرارية الخدمات وتقديمها بأفضل كفاءة ممكنة، حتى أثناء تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة.

رافق خلال الجولة كل من المهندس محمد فوزي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس طه الصاوي، مدير إدارة الأقصر، والمهندس محمد عبد الرازق، مدير إدارة المشروعات، حيث تم الوقوف على التنسيق والجهود بين الفرق الفنية لضمان الانتهاء من الأعمال في الوقت المحدد.

وتأتي هذه المتابعة ضمن خطة الشركة لتأمين البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي وتطويرها بشكل مستدام، بما يحقق أهداف التنمية ويحسن جودة الخدمات المقدمة لأهالي محافظة الأقصر.

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

