قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الرئيس الفلسطيني: الهجمات الإسرائيلية «مؤشر خطير» لضرب الأمن وزعزعة استقرار المنطقة
الدوحة تستضيف اجتماعات تحضيرية حاسمة وسط دعوات لتشكيل موقف عربي - إسلامي موحد ضد التصعيد الإسرائيلي|فيديو
رابط تحديث البيانات لإضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين
تبدأ من 750 جنيها.. أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بالجامعة الأمريكية
2333 قطعةفي 18 مدينة جديدة .. بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط والمميز
ورم حميد وراحة 8 أشهر.. أحمد شوبير يكشف عن تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب
شوبير: عبد القادر لم يغضب من استبعاده.. ومتحمس للعودة أمام سيراميكا
المستشار محمد شوقي: النيابة تضع الملفات الاقتصادية على رأس أولوياتها لصون المال العام
بسبب التنمر.. إطلاق نار في إحدى المدارس بالأرجنتين.. فيديو
الموساد الإسرائيلي: الهجوم في قطر عطل احتمالات التوصل إلى صفقة تبادل
أحمد شوبير: الزمالك فريق منظم وتألق واضح لـ ناصر ماهر وعبد الله السعيد
مصر تهزم إيران في افتتاح مونديال الطائرة وتحقق إنجازًا تاريخيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكشف عن أفلام مسابقاته للأفلام الطويلة والقصيرة

أفلام مشاركة بمهرجان الغردقه لسينما الشباب 2025
أفلام مشاركة بمهرجان الغردقه لسينما الشباب 2025
سعيد فراج

كشف مهرجان الغردقة لسينما الشباب عن  أفلام مسابقتيه للأفلام الطويلة والقصيرة  في دورته الثالثة التي تقام خلال الفترة من 25 وحتي 30 سبتمبر الجاري .

ذكرت الناقدة جيهان عبد اللطيف بدر المدير الفني للمهرجان أن مسابقة الأفلام الطويلة يتنافس علي جوائزها 9 أفلام هي شرارة للمخرجة باسكال تيسود من كازاخستان في عرضه العالمي الأول 
ولارب ..مغامرة الخيال  والواقع من إخراج كورديان كيدزيلا من بولندا في عرضه الأول في الشرق الأوسط وأفريقيا  والفيلم المكسيكي عار من إخراج ماجويل سلاجادو في عرض أول بالشرق الأوسط وأفريقيا والفيلم الروسي ساعي البريد من إخراج أندري رازنكوف في عرض أول بالشرق الأوسط وأفريقيا والفيلم السعودي هجير للمخرجة سارة طالب في عرضه الأول بمصر  والفيلم الجنوب أفريقي الأمريكي المشترك فتي الطيور من إخراج جويل برادلي سوايسون في عرضه العالمي الأول  وفيلم منزل للمخرج جامشيد مارزكلوف من أوزبكستان في عرضه الأول بالشرق الأوسط وأفريقيا  وفيلم سمسم للمخرجة سندس سميرات في عرضه الدولي الأول  و الفيلم المصري الروسي الإماراتي المشترك  موسكو كايروللمخرج خالد مهران في عرضه الدولي الأول  .

الناقدة جيهان عبد اللطيف بدر

وأوضحت " عبد اللطيف بدر "أن مسابقة الأفلام القصيرة يتنافس علي جوائزها 22 فيلم  وجميعها عروض عالمية أولى منها  الفيلم المغربي عودة إيناس للمخرج عثمان العكال والفيلم الأرميني الأستاذ بينو للمخرج أني خوميان  والفيلم الصربي السويسري المشترك القطط للمخرج دانيلو ستانميروفيتش  والفيلم الهندي بيولا للمخرج سوراش كومار  والفيلم الأمريكي في خدمتك للمخرج ماكس واتكينز  والفيلم الكولومبي ليزا الفصل الأخير للمخرج فون سوفانريتز  والفيلم الفرنسي بلانشيت وثمانية سنتات للمخرج فلانتين هومونت والفيلم العراقي الكمال الأحمر للمخرج محمد عبد الأمير الشمري والفيلم البحريني جوز للمخرج محمود يحيي الشيخ والفيلم الإماراتي وتر للمخرج عبد الله الجحنوبي ومن مصر أفلام حكاية أمل للمخرج مهند دياب و عيادة كارو للمخرجة تقي عمر قاسم والبحث عن مأوي للمخرج  بيتر مراد و كاتساروس للمخرج محمد ياسر الحديدي و مين ضل عايش؟ للمخرج وليد ناجي  والفيلم الفلسطيني 
10 دقائق أصغر للمخرجة نسرين ياسين والفيلم اليمني سطل للمخرج عادل الحيمي والفيلم الأردني إلى أين ذهبت للمخرج محمد جوتا والفيلم العماني حمولة للمخرج هيثم سليمان. 

 وأشارت المدير الفني للمهرجان أن عروض الأفلام ستكون بمكتبة مصر العامة ودار عرض جراند و في عروض مسائية علي شاطئ منتجع صن رايز

أفلام مشاركة بمهرجان الغردقه لسينما الشباب 2025
أفلام مشاركة بمهرجان الغردقه لسينما الشباب 2025
الغردقة مهرجان الغردقة مهرجان الغردقة لسينما الشباب الناقدة جيهان عبد اللطيف بدر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

التقديم يبدأ اليوم لمدة 3 أشهر.. تفاصيل إضافة المواليد على بطاقة التموين 2025

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 (رابط رسمي)

طريقة تحديث البيانات لإضافة المواليد على بطاقة التموين 2025 .. رابط رسمي

تقديرات بوجود كميات ضخمة من الغاز في مصر

اكتشاف ضخم .. إنرجين تعلن عن 3 تريليونات قدم مكعب غاز في مصر

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك

بعد أيام من زفافهما.. زوجة مينا مسعود تظهر على كرسي متحرك |شاهد

أحمد الدجوي

مركز غير مرخص تديره طبيبة بالمعاش.. الداخلية تكشف تقريرًا مزعومًا حول وفاة أحمد الدجوي

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026

منافذ دفع مصروفات المدارس التجريبية 2026 .. قرار عاجل من التعليم الآن

شبكات الكهرباء

فصل الكهرباء اليوم عن هذه المناطق في كفر الشيخ .. تعرّف عليها

الأجهزة الأمنية

الداخلية تكشف تفاصيل مثيرة بشأن سرقة جزء من سور كوبرى في إمبابة.. فيديو

ترشيحاتنا

ذكاء اصطناعي

معلومات الوزراء: توقعات بزيادة نمو سوق الذكاء الاصطناعي في قطاع السياحة العالمي

وزير الزراعة خلال الافتتاح

وزير الزراعة يتفقد أجنحة معرض صحاري ويشيد بالعارضين

الأنبا عمانوئيل عياد

الأنبا عمانوئيل يحتفل مع رعية العائلة المقدسة بفرشوط بالعيد السنوي للأب يوسف الفرشوطي

بالصور

بشورت جينز.. بوسي تتألق بإطلالة جريئة على الشاطئ بالساحل الشمالي|شاهد

بوسي
بوسي
بوسي

رفقة والدها .. ملك أحمد زاهر تبهر متابعيها في أحدث ظهور على إنستجرام |شاهد

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: كيف يحدث السلام في الشرق الأوسط ؟

د. منال إمام

د. منال إمام تكتب.. لآلئ متألقة.. حكايات نساء صنعن الفرق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: عملية "قمة النار".. هل تضحي واشنطن بحلفائها؟!

خالد عامر

خالد عامر يكتب : لماذا تبقى مصر خارج مرمى نيران إسرائيل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. مصر ونهضة السودان

المزيد