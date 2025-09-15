هيئة الكتاب تتوسع في صعيد مصر بافتتاح منافذ جديدة بالأقصر

في خطوة جديدة نحو تحقيق العدالة الثقافية وترسيخ مبدأ إتاحة المعرفة لكل المواطنين، بدأت الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفيذ خطة التوسع في صعيد مصر، وذلك في إطار استراتيجية الدولة لبناء الإنسان ونشر الوعي، ووفقًا لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030.

وجاء هذا التوسع بتوجيهات الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، الذي أكد على أهمية مد جسور الثقافة إلى مختلف أنحاء الجمهورية، وعدم الاكتفاء بمركزية الخدمات الثقافية في العاصمة أو المدن الكبرى، وفي هذا السياق، افتتحت الهيئة منفذين جديدين لبيع إصداراتها بمحافظة الأقصر، بالتعاون مع صندوق مكتبات مصر العامة برئاسة السفير رضا الطايفي، وبدعم كامل من المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة محافظ الأقصر.

وقد انتهت الهيئة من تجهيز المنفذين داخل مكتبة مصر العامة بكل من مدينة الأقصر ومدينة طيبة الجديدة، وفتحا أبوابهما للجمهور اليوم الأحد، ليصبحا نافذة مباشرة لتقديم خدمة ثقافية متكاملة لأبناء المحافظة وزائريها، وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة أشمل للتوسع في منافذ الهيئة بمختلف المحافظات، وبخاصة صعيد مصر، باعتباره أحد أهم المحاور التي تركز عليها وزارة الثقافة في المرحلة الحالية.

وتشمل المنافذ الجديدة جميع إصدارات الهيئة، من الكتب الحديثة إلى سلاسل الإصدارات المتنوعة في شتى مجالات الفكر والمعرفة، فقد وفرت الهيئة كتبًا في مجالات التاريخ والفلسفة وعلم النفس والمصريات، إلى جانب الموسوعات والعلوم والفنون والآداب، إضافة إلى إصدارات مخصصة للأطفال، بما يعكس حرصها على مخاطبة مختلف الفئات العمرية والشرائح المجتمعية.

وأكدت وزارة الثقافة أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الوزير بضرورة فتح آفاق جديدة للمعرفة عبر منافذ متعددة في أنحاء الجمهورية، بما يضمن وصول الخدمة الثقافية إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين، كما تأتي هذه الجهود في إطار الرؤية الاستراتيجية التي تعتمدها الدولة لبناء مجتمع واعٍ وقادر على التعامل مع تحديات المستقبل من خلال تعزيز الثقافة والوعي والمعرفة.

ويعد افتتاح منفذي الأقصر وطيبة الجديدة بداية لسلسلة من الخطوات المماثلة التي تستهدف صعيد مصر خلال الفترة المقبلة، ضمن خطة الهيئة للتوسع والانتشار، فالهدف الأساسي هو الخروج من مركزية الخدمات الثقافية الثابتة، والاقتراب أكثر من المواطن المصري في مختلف المناطق، ليشعر أن الثقافة والكتاب في متناول يده أينما كان.

بهذا التوسع، تواصل الهيئة المصرية العامة للكتاب دورها الرائد في دعم الثقافة ونشر الوعي، مؤكدة أن الكتاب سيظل أداة أساسية في بناء الإنسان المصري وصناعة المستقبل.