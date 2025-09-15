الشباب والرياضة بالأقصر تنفذ 45 نشاطا وفعالية متنوعة خلال أسبوع

نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، برئاسة صلاح رشوان مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، عدد من الأنشطة والفعاليات الرياضية والثقافية والخدمية المختلفة على مدار الأسبوع الماضي، شملت 45 نشاطا وفعالية رياضية وثقافية وخدمية.

وشملت أبرز الأنشطة والفعاليات تنفيذ معسكر التنشئة المتوازنة لمدة ثلاثة أيام بمركز شباب الرزيقات بحري، في إطار التعاون بين وزارة الشباب والرياضة والمجلس القومي للمرأة، بهدف تعزيز حقوق وحريات المرأة وتنميتها وحمايتها، ودعمها وتمكينها.

كما شهد صلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر، انعقاد الجمعية العمومية العادية بمركز شباب الشيخ سلطان، بالإضافة إلى انعقاد الجمعية العمومية العادية بمركز شباب الطراخين، وذلك في إطار اهتمام وزارة الشباب والرياضة بانعقاد الجمعيات العمومية سواء العادية أو التي تتضمن بند انتخاب مجلس إدارة لمراكز الشباب.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الأقصر، ممثلة في "إدارة تنمية الشباب"، المسابقة الدينية في حفظ القرآن الكريم على مستوى مراكز شباب المحافظة. تهدف المسابقة إلى استثمار طاقات أعضاء مراكز الشباب، واكتشاف المواهب الدينية، وغرس القيم السامية لدى الشباب، مع تكريم الفائزين.

كما نظمت إدارة شباب أرمنت، قسم الشباب، مسابقة دينية في حفظ القرآن الكريم ومسابقة في المعلومات الدينية، ونظمت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر دوريًا ثقافيًا في المعلومات العامة بمركز شباب البعيرات التابع لإدارة شباب القرنة، بهدف التوعية، وإذكاء روح المنافسة بين الشباب، واستغلال أوقاتهم بما يعود عليهم بالنفع.

كما افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عبر الفيديو كونفرانس، فعاليات برنامج "سفينة النيل للشباب العربي"، بالتعاون مع جامعة الدول العربية، في الفترة من 7 إلى 17 سبتمبر الجاري، بمشاركة وفود شبابية من 11 دولة عربية هي: الأردن، تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، الصومال، العراق، لبنان، ليبيا، اليمن، ومصر، وحضر الافتتاح الدكتور علاء الدسوقي رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والدكتورة رضا سفينة مدير عام الإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، وصلاح رشوان مدير عام الشباب والرياضة بالأقصر.

كما شهد الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، فعاليات ختام الأنشطة الصيفية بمركز شباب المريس، تحت شعار "ساعة سعادة"، تضمنت الأنشطة فعاليات ثقافية وفنية وعلمية وفنونًا تشكيلية، وسط أجواء احتفالية عكست روح التعاون والمشاركة المجتمعية.

كما نفذت مديرية الشباب والرياضة بالأقصر جلسة لأعضاء أندية السكان بمركز شباب طيبة بالعوامية ومركز شباب نجع الخطباء ومركز شباب الزهراء، وذلك ضمن خطة الوزارة لبرنامج تمكين الشباب ورفع الوعي بقضايا السكان، وبالتنسيق مع إدارة تمكين الشباب بالمديرية ضمن خطة شهر سبتمبر 2025.

كما حصل اللاعب محمد عيد عيت الله على الميدالية البرونزية في الميزان 71 كجم، وحصل اللاعب عبد الله عيد عيت الله على الميدالية البرونزية في الميزان 48 كجم، وذلك في بطولة الجمهورية للمصارعة لمرحلة تحت 17 سنة، التي أُقيمت باستاد القاهرة خلال الفترة من 4 إلى 8 سبتمبر 2025.