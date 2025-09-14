فرحة وأمل.. مبادرة شبابية بالأقصر لدعم أطفال محاربي السرطان بالاقصر



أطلق مجموعة من شباب محافظة الأقصر مبادرة إنسانية جديدة تهدف إلى إدخال البهجة على قلوب أطفال مرضى الأورام في طيبة، حيث قدموا باقات من الزهور والهدايا التذكارية تحت شعار "ارسم ضحكة"، وسط أجواء من الفرح والسعادة بين الأطفال وذويهم.

وأكد الوفد الشبابي أن مثل هذه المبادرات الإنسانية الإيجابية تنعكس بشكل مباشر على الحالة الصحية والمعنوية للمرضى، مشددين على أن أطفال الأورام يستحقون كل لحظة سعيدة تعينهم على مواصلة التحدي والانتصار على المرض. كما أوضحوا عزمهم الاستمرار في تقديم مبادرات متنوعة لدعم المرضى على حد سواء.

وخلال الفعالية، التقط الشباب الصور التذكارية مع الأطفال، وسط أجواء من البهجة والروح الإيجابية التي عمت المكان.

ووجه محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالصعيد، الشكر للشباب المشاركين، مؤكدًا أن هذه المبادرات الشبابية تُعد من أبرز وسائل الدعم النفسي والمعنوي للأطفال والمرضى، نظرًا لتأثيرها الإيجابي المباشر في رفع الروح المعنوية وإدخال السعادة إلى نفوسهم.

ومن جانبه، صرّح أحمد شوقي، مدير المركز الإعلامي لمستشفيات شفاء الأورمان، قائلاً:

"نحن نثمّن عاليًا هذه المبادرات النابعة من شباب الأقصر، والتي تجسد أسمى صور التكافل المجتمعي. إن إدخال البهجة على قلوب أطفال محاربي السرطان يمنحهم دفعة قوية في رحلة العلاج، ويؤكد أن المجتمع كله يقف بجانبهم ويدعمهم بكل قوة