رئيس جامعة الأقصر تجتمع بعمداء الكليات لمناقشة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد

عقدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، اجتماعًا موسعًا مع عمداء الكليات، لبحث الاستعدادات النهائية لانطلاق العام الدراسي الجديد.

وناقش الاجتماع خطة الأنشطة الطلابية المقرر تنفيذها خلال العام، بما يساهم في دعم مواهب الطلاب وصقل شخصياتهم، إلى جانب متابعة تجهيز الجداول الدراسية والقاعات التدريسية بما يضمن انتظام العملية التعليمية منذ اليوم الأول.

كما تطرق الاجتماع إلى الاستعدادات الخاصة بحفل استقبال الطلاب الجدد، والذي يتضمن تعريفهم بالأقسام داخل كلياتهم، بما يسهم في دمجهم سريعًا في الحياة الجامعية.

وأكدت رئيس الجامعة خلال الاجتماع على ضرورة تضافر الجهود بين الكليات المختلفة لتوفير بيئة تعليمية متميزة، تجمع بين التحصيل الأكاديمي والأنشطة الثقافية والرياضية والاجتماعية.