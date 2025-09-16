انطلاق تدريب علمي بالأقصر حول مستجدات علاجات ضغط الدم بمشاركة خبراء دوليين

انطلقت فعاليات التدريب العلمي حول مستجدات علاجات ارتفاع ضغط الدم بحضور الدكتور محمد شعبان مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

يأتى ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لرفع كفاءة الكوادر الطبية وتعزيز خبراتهم العلمية والعملية في التعامل مع الأمراض المزمنة.

تناول التدريب أحدث المستجدات العلمية في دور العلاج الدوائي وغير الدوائي للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، إلى جانب عرض دراسة حالات عملية للتأكيد على التطبيق الأمثل للبروتوكولات العلاجية.

وقد أقيم التدريب بالتعاون مع شركة عالمية، ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات العلمية التي ينفذها فرع الهيئة لتعزيز التعليم الطبي المستمر، وقدمت التدريب الدكتورة جاكلين ميلاد استشارى أمراض القلب.

وأكد الدكتور محمد شعبان، أن الهيئة تحرص على تنظيم التدريبات العلمية الطبية وغير الطبية بشكل متواصل، إيمانًا منها بأن التدريب المستمر هو حجر الأساس لرفع كفاءة جميع العاملين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.