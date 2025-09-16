قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدبولي: التنمية العمرانية والتعليم المتقدم في مقدمة أولويات الدولة
لوكسمبورج في طريقها للاعتراف بدولة فلسطين
هل يشارك زيزو أمام سيراميكا كليوباترا؟.. طبيب الأهلي يحسم الجدل
الدولار اليوم.. استقرار نسبي في البنوك المصرية مع اختلافات طفيفة
اليونسكو: مصر تبذل جهودًا كبيرة في التعليم الرقمي والبحث العلمي
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: الهيئة تراجع العقود قبل التوقيع عليها .. حوار
مدبولي يشهد توقيع مذكرات تعاون مع اليونسكو لتدشين الأكاديمية الدولية للعمارة بالعاصمة الإدارية
في ظل سكوت دولي.. مصر حائط صد ودعم للشعب الفلسطيني|تفاصيل على مر التاريخ
الخارجية الفلسطينية تطالب بتدخل دولي عاجل لحماية المدنيين في مدينة غزة
132 جامعة و19 فرعًا دوليًا.. أيمن عاشور يستعرض إنجازات التعليم العالي في مصر
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
محافظات

انطلاق تدريب علمي بالأقصر حول مستجدات علاجات ضغط الدم بمشاركة خبراء دوليين

انطلاق فعاليات التدريب العلمي حول مستجدات علاجات ارتفاع ضغط الدم بحضور مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر
انطلاق فعاليات التدريب العلمي حول مستجدات علاجات ارتفاع ضغط الدم بحضور مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر

انطلقت فعاليات التدريب العلمي حول مستجدات علاجات ارتفاع ضغط الدم بحضور الدكتور محمد شعبان مدير عام فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر.

يأتى ذلك في إطار استراتيجية الهيئة العامة للرعاية الصحية لرفع كفاءة الكوادر الطبية وتعزيز خبراتهم العلمية والعملية في التعامل مع الأمراض المزمنة.

تناول التدريب أحدث المستجدات العلمية في دور العلاج الدوائي وغير الدوائي للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم، إلى جانب عرض دراسة حالات عملية للتأكيد على التطبيق الأمثل للبروتوكولات العلاجية.

وقد أقيم التدريب بالتعاون مع شركة عالمية، ضمن سلسلة من البرامج والفعاليات العلمية التي ينفذها فرع الهيئة لتعزيز التعليم الطبي المستمر، وقدمت التدريب الدكتورة جاكلين ميلاد استشارى أمراض القلب.

وأكد الدكتور محمد شعبان، أن الهيئة تحرص على تنظيم التدريبات العلمية الطبية وغير الطبية بشكل متواصل، إيمانًا منها بأن التدريب المستمر هو حجر الأساس لرفع كفاءة جميع العاملين، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل.

الأقصر اخبار الاقصر الرعاية الصحية

