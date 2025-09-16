قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
سفير إيطاليا بمصر: نفخر بشراكتنا مع القاهرة في الحفاظ على الهوية العمرانية ودعم التنمية
الصحة: دمج القابلات تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية
رئيس الوزراء يشهد احتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران
منتدى الأعمال الإسرائيلي يرد على كاتس: هذه ليست إسبرطةويجب وقف الحرب
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: أنشئت الهيئة أيام الخديوي إسماعيل لحماية مصر من القروض الأجنبية
كيف تشكر نعمة الله في 3 خطوات؟.. أمين الفتوى يوضح
مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات الشح المائي
"صباح البلد" يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
في تصريحات من المكتب البيضاوي.. ترامب يشيد بقطر ويهاجم حماس
وزيرة التنمية المحلية ومحافظ الأقصر يتسلمان جائزة الآغا خان العالمية للعمارة

ايمان البكش

تسلمت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، والمهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر جائزة الآغا خان العالمية للعمارة لعام 2025 في دورتها السادسة عشرة عن مشروع إحياء مدينة إسنا التاريخية بمحافظة الأقصر والذى تم اختياره من قبل لجنة التحكيم الرئيسية للجائزة كواحد من سبعة مشاريع ستحصل على الجائزة لهذا العام .

مؤسسة الأغا خان للتنمية

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكبري التي نظمتها مؤسسة الأغا خان للتنمية بمدينة بيشكيك بجمهورية قرغيزستان ، بحضور الأمير رحيم آغا خان الخامس رئيس شبكة الآغا خان للتنمية، وعدد من كبار الشخصيات والضيوف الدوليين وأعضاء لجنة التحكيم الرئيسية واللجنة التوجيهية للمشروع وممثلى مؤسسة الأغا خان للثقافة وشبكة الأغا خان للتنمية وشخصيات بارزة في مجال العمارة والثقافة ، وممثلي الدول الفائزة، وكبار المعماريين والخبراء الثقافيين من مختلف أنحاء العالم إلى جانب الشركاء المؤسسين لمؤسسة "تكوين لتنمية المجتمعات المتكاملة" (الجهة المصممة والمنفذة للمشروع المصري ) وهم: المهندس كريم إبراهيم مدير المشروع، والمهندسة نيفين عقل مدير وحدة التصميم بالمشروع، وخبيرة التنمية شيرين زغو مسؤولة المكون السياحي والاقتصادي بالمشروع.

ومن جانبها أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بالتواجد في هذا الحدث المهم والمحفل الثقافي والإنسانى المتميز ، لحضور حفل تسليم جوائز جائزة الآغا خان للعمارة الدولية والتي أصبحت علامة بارزة على المستوي العالمي في تكريم الإبداع والتميز في مجال العمارة والتنمية المستدامة .

وأشارت الدكتورة منال عوض إلى أن هذه الجائزة لا تعبر فقط عن روعة التصميم المعمارى وجودته ، بل تؤكد كذلك على الدور المحوري للعمارة في تحسين حياة المواطنين والحفاظ على الهوية الثقافية وتحقيق التوازن بين الأصالة والمعاصرة .

فوز اسنا بالجائزة إنجاز تاريخي يعكس الجهود المبذولة من الدولة المصرية

كما أعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بفوز مدينة إسنا بهذه الجائزة المرموقة لهذا العام وهو إنجاز تاريخي يعكس الجهود المبذولة من الدولة المصرية في صون التراث العمراني والثقافي وإعادة إحياء المدن التاريخية ، ويأتي هذا الفوز بعد أكثر من 21 عاماً من غياب مصر عن منصة هذه الجائزة بعد فوز مكتبة الإسكندرية عام 2004 بالجائزة ليؤكد مجدداً أن لمصر عادت لمكانتها المستحقة في سجل الإبداع المعمارى العالمى .

وأعربت الدكتورة منال عوض عن خالص شكرها وتقديرها لمؤسسة الآغا خان لما تبذله من جهود متواصلة في دعم جهود التنمية الثقافية والحضارية ، معربة عن ترحيبها بتعزيز سبل  التعاون بين الوزارة والمحافظات المصرية ومؤسسة الآغا خان خلال الفترة المقبلة لتنفيذ بعض المشروعات في مجالات عمل المؤسسة .

وأكدت وزيرة التنمية المحلية ، أن مصر تدرك تماماً أهمية العمارة كركيزة أسياسية للتنمية المحلية الشاملة وتعمل الحكومة على توظيف هذا المجال في حماية تراثنا العريق وفى نفس الوقت في ابتكار حلول عمرانية حديثة تستجيب لاحتياجات الحاضر وتطلعات المستقبل ، مؤكدة أن مصر ستظل دائماً أرضاً للحضارة والعمارة والإبداع الإنساني .

محافظ الأقصر 

ومن جانبه، أكد محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب ممدوح عمارة، أن فوز إسنا بالجائزة يعزز من الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية من أجل الاهتمام بالسياحة والتنمية المستدامة في الأقصر وصعيد مصر، مشيرًا إلى أن إسنا تشهد حاليًا تنفيذ مشروع رائد تقوده الدولة المصرية لتطوير كورنيش المدينة الممتد بطول 1,260 مترًا بهدف تحويله لواجهة حضارية وسياحية عصرية عبر إنشاء ممشى نهري، وبازارات، ومسرح مفتوح، وحدائق ترفيهية، بما يعزز البنية التحتية، وينشط السياحة، ويوفر متنفسًا حديثًا لسكان المدينة وزوارها. كما تعمل الدولة حاليًا على تطوير الفراغات العامة، والارتقاء بالبنية الأساسية، وترميم واجهات المباني التراثية المحيطة بمنطقة معبد خنوم، وكذلك المسار المؤدي إلى المعبد من خلال البازارات السياحية.

