رئيس شركة مياه الشرب بالأقصر يتفقد سير العمل بالإدارات داخل الديوان العام

قام اللواء أ.ح مهندس أحمد رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة الأقصر، بتفقد عدد من الإدارات داخل الديوان العام للشركة.

وشملت الجولة المرور على المكاتب الإدارية، حيث حرص على تفقد بيئة العمل والتأكد من التزام العاملين بالتعليمات والإجراءات المنظمة للعمل، كما استمع إلى عدد من الموظفين حول سير العمل اليومي والتحديات التي قد تواجههم، حيث تفقد العمل بغرفة عمليات الخط الساخن 125.

وشدد على متابعة منظومة ال GPS على مدار اليوم، كما تفقد مركز خدمة العملاء وإطلع على أراء المواطنين وإحتياجاتهم.

وأكد اللواء أحمد رمضان خلال جولته أهمية الانضباط الوظيفي، والالتزام بمعايير الجودة في تقديم الخدمات للمواطنين، مشددًا على ضرورة تعزيز ثقافة العمل الجماعي والتواصل الفعال بين الإدارات المختلفة بما يسهم في رفع كفاءة الأداء وتحقيق أهداف الشركة.

تأتي هذه الجولة ضمن خطة المتابعة الدورية التي ينفذها رئيس مجلس الإدارة للتأكد من سير العمل بكفاءة عالية، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعي مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة.