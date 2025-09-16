قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
أخبار البلد

وزير التعليم ينفي اجبار الطلاب على البكالوريا

وزير التعليم
وزير التعليم
ياسمين بدوي

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى محمد عبد اللطيف ، أنه لا يوجد توجيه لاخبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا او الثانوية العامة ، مشددا على ان كل ما يتم في المدارس الان هو توعية الطلاب بأهمية نظام البكالوريا والفرص الدراسية والمسارات لانها سوف تخفف الضغط على أولياء الأمور والطلاب وتمنح الطالب فرص أكثر

وبدأ منذ قليل مؤتمر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني محمد عبد اللطيف بحضور محرري ملف التعليم في مقر صندوق دعم المشروعات التعليمية .

وقال وزير التعليم : العام الدراسي الجديد يبدأ بعد 4 أيام حيث يبدأ 20 سبتمبر دون تأجيل 

 موعد بداية العام الدراسي الجديد 2026 في مصر

 

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن يكون  موعد بدء العام الدراسي القادم 2025 / 2026 في المدارس الرسمية والرسمية للغات والخاصة والخاصة للغات يوم 20 سبتمبر 2025 وينتهي في 11 يونيو 2026 وفيما يلي معلومات رسمية عن العام الدراسي الجديد : 

  • مدة العام الدراسي الجديد 36 أسبوعًا دراسيًا
  • عدد أيام الدراسة الفعلية يبلغ 172 يومًا، منها 88 يومًا للفصل الأول و84 يوما للفصل الثاني
  •  يبدأ الفصل الدراسي الأول من 20 سبتمبر 2025 حتى 22 يناير 2026
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل يوم السبت الموافق 10 يناير 2026
  • يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026 إلى الخميس الموافق 11 يونيو 2026 
  •  موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل يوم السبت الموافق 16 مايو 2026.
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الأول تبدأ يوم السبت 17 يناير 2026
  • امتحانات الشهادة الإعدادية 2026 الترم الثاني السبت 4 يونيو 2026.
  • إجازة نصف العام 2026 مدتها أسبوعين من  السبت الموافق 24 يناير 2026 حتى الخميس 5 فبراير 2026
  • امتحانات الدبلومات الفنية 2026 يبدأ التجهيز لها الأحد الموافق 31 مايو 2026
  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 20 يونية 2026.

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أن يخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

