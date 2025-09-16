قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

بعد سنوات من الغياب.. عودة أشهر سيارة هوندا لعشاقها

هوندا بريلود
هوندا بريلود
عزة عاطف

بعد غياب دام 24 عامًا عن خطوط الإنتاج، تعود سيارة هوندا بريلود إلى الساحة من جديد، في خطوة جريئة تعكس رغبة هوندا في استعادة مجدها في فئة السيارات الكوبيه الرياضية. .

تأتي هذه العودة بعد أن أطاحت موجة سيارات الكروس أوفر والدفع الرباعي بعدد من طرازات هوندا الكوبيه، مثل CR-Z وCivic Coupe وAccord Coupe.

بريلود الجديدة تحيي روح الكوبيه الكلاسيكية

كان آخر طراز ببابين تنتجه هوندا هو سيفيك كوبيه، والذي توقف إنتاجه في عام 2020 بسبب ضعف المبيعات. 

لكن هوندا قررت الآن إعادة إحياء بريلود بتصميم مستوحى من الجيل الرابع الكلاسيكي، مع تحديثات عصرية تلائم تطلعات السائقين في 2026.

يحمل تصميم السيارة إشارات واضحة من طراز التسعينيات، مثل الزجاج الأمامي المنحدر والغطاء المنخفض للمحرك، إلى جانب الشعار الكلاسيكي الذي يعيد ربط الحاضر بالماضي. 

ومع ذلك، تم بناء بريلود الجديدة على منصة هوندا سيفيك بدلاً من أكورد، لكنها توفر قاعدة عجلات جديدة ومسارًا أوسع.

هندسة متقدمة مستوحاة من Civic Type R

تحت الهيكل الأنيق، تستفيد هوندا بريلود 2026 من عدد من التحسينات الميكانيكية المستعارة من Civic Type R، مثل:

  • نظام تعليق تكيفي عالي الأداء
  • مكابح بريمبو Brembo أمامية قوية
  • دعامات أمامية مزدوجة لتقليل ظاهرة توجيه عزم الدوران
  • رف توجيه أسرع لتحكم أكثر استجابة
  • نظام "مساعد التحكم الرشيق" لتحسين تجربة الانعطاف

تجعل تلك التعديلات من بريلود سيارة كوبيه ليست فقط جذابة من حيث الشكل، بل أيضًا قادرة على تقديم أداء رياضي قوي وممتع على الطرقات.

من الداخل، تعتمد هوندا على فلسفة التصميم "Man Maximum, Machine Minimum"، والتي تهدف إلى تعظيم مساحة الركاب مع تقليل العناصر الميكانيكية. يتميز التصميم الداخلي بـ:

  • كونسول وسطي مرتفع يعزز إحساس السائق بالتحكم
  • خطوط أفقية في لوحة القيادة تضيف لمسة عصرية
  • شاشات رقمية مألوفة لمالكي سيفيك وCR-V
  • لمسات تصميم فريدة تميز بريلود عن بقية الطرازات
  • مفاجأة عملية: باب خلفي ومساحة شحن واسعة

لأول مرة في تاريخ هذا الطراز، تأتي بريلود 2026 مع باب خلفي هاتشباك، مما يمنحها تفوقًا عمليًا نادرًا في فئة الكوبيه. 

ومع إمكانية طي المقاعد الخلفية، توفر السيارة مساحة تخزين كبيرة غير معتادة في السيارات الرياضية ذات البابين.

مع عودة هوندا بريلود، تعيد الشركة اليابانية فتح صفحة من تاريخها الغني بالتصاميم الجريئة والسيارات الممتعة في القيادة. 

وبالرغم من هيمنة سيارات الـSUV على السوق، قد تكون بريلود نقطة تحول لإحياء فئة السيارات الكوبيه الرياضية مرة أخرى، خاصة مع هذا التوازن بين الأداء، العملية، والهوية التصميمية الأصيلة.

هوندا بريلود 2026 عودة هوندا بريلود سيارات كوبيه رياضية 2026 هوندا سيفيك كوبيه سيارات

