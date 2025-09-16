كما انفرد "صدى البلد".. علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار رقم 491 لسنة 2025 جمهوريًا قرار رئيس جمهورية مصر العربية بتعيين علاء حسن قاسم مهدى الشريف، فى وظيفة أمين عام مجلس الوزراء بدرجة نائب وزير ، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15-9-2025

نشر القرار فى الجريدة الرسمية.

وكان قد انفرد صدي البلد يوم الأحد ١٤- سبتمبر الماضي بتعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء أكدت مصادر مطلعة لـ" صدى البلد" أنه تم إصدار قرار بتعيين اللواء علاء قاسم أمينا عاما لمجلس الوزراء، بدلا من اللواء أسامة أحمد سعد أمين عام مجلس الوزراء .

وأشارت المصادر إلى أنه سيكون بدرجة نائب وزير، وذلك لمدة عام اعتبارًا من 15-9-2025.

جدير بالذكر أن آخر منصب تولاه اللواء علاء قاسم كان رئيسا لجهاز الاتصال بالمنظمات الدولية.