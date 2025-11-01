قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من هي شيرين أحمد طارق نجمة حفل افتتاح المتحف المصري الكبير؟
الأرصاد تحذير من ظاهرتين جويتين تضربان البلاد غدا
لبنى عبد العزيز لـ صدى البلد : افتتاح المتحف الكبير فخر لمصر
مكتب الإدعاء في باريس: توجيه اتهامات لشخصين آخرين في قضية سرقة المجوهرات من متحف اللوفر
صلاح يتقدم لـ ليفربول على أستون فيلا في الشوط الأول بالبريميرليج
المؤتمر: احتفالية افتتاح المتحف المصري الكبير نموذج للتنظيم والرسالة الحضارية المصرية
بحضور محافظ القليوبية.. عروسان في قليوب يحتفلان بافتتاح المتحف المصري الكبير
T-Mobile تجبر العملاء الجدد على استخدام تطبيق T-Life.. بداية عصر رقمي أم أزمة دعم؟
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نوقف الهجمات في لبنان .. ولن ننسحب من الحزام الأمني
نجل عبد الرحمن أبو زهرة: والدي لم يتوقف عن البكاء أثناء افتتاح المتحف الكبير
للملوك والرؤساء.. الرئاسة: وفود الدول تلقت نموذجًا مصغرًا للمتحف الكبير وقطعة باسم كل دولة تخليدًا لمشاركتها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

أعضاء الشيوخ يشيدون بافتتاح المتحف الكبير: رسالة حضارة وسلام من قلب مصر للعالم

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ
محمد الشعراوي

أشاد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بافتتاح المتحف المصري الكبير، مؤكدين أنه حدث تاريخي ورسالة حضارية من مصر إلى العالم، تعكس قوة الدولة ورؤيتها في الجمع بين الأصالة والتجديد.

وأشار النواب إلى أن الكلمة التي ألقاها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الافتتاح عبرت بصدق عن روح مصر الجديدة، التي تسعى للحفاظ على تراثها العريق وبناء مستقبل أكثر إشراقا، لافتين إلى أن هذا الصرح العملاق يجسد قدرة القيادة السياسية على تحويل الأحلام إلى إنجازات تضع مصر في مكانتها المستحقة على خريطة الحضارة العالمية.

وقال النائب عادل زيدان عضو مجلس الشيوخ، إن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح المتحف المصري الكبير حملت معاني بالغة العمق، إذ عبّرت عن رؤية مصر الجديدة التي تجمع بين الأصالة والتجديد، بين الماضي العريق والمستقبل الواعد، مشيراً إلى أن الرئيس السيسي استطاع أن يترجم في كلمته جوهر الرسالة المصرية الممتدة عبر العصور، وهي أن الحضارة تُبنى بالسلام، وأن التقدم الإنساني الحقيقي لا يتحقق إلا بروح التعاون بين الشعوب.

وأوضح زيدان، ، في بيان له، أن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري أو مشروع سياحي، بل هو شاهد على أن مصر تمضي بخطى ثابتة نحو استعادة مجدها الحضاري ومكانتها العالمية، لافتا ان المتحف يمثل رمزاً لتلاحم الإرادة المصرية، وتجسيداً لقدرة الدولة بقيادة الرئيس السيسي على تحويل الأحلام إلى واقع ملموس يفتخر به كل مصري.

وأكد زيدان، أن إشادة الرئيس بجهود العاملين في المشروع، وحرصه على توجيه الشكر لكل من ساهم في إنجازه، سواء من المصريين أو من الشركاء الدوليين، تعكس روح القيادة الواعية التي تؤمن بأن الإنجاز لا يتحقق إلا بتكاتف الجميع، وأن مصر لا تنسى أبناءها المخلصين ولا شركاءها في مسيرة البناء.

ولفت زيدان، أن افتتاح المتحف في هذا التوقيت يحمل دلالات كبيرة، فهو ليس فقط تتويجاً لرحلة طويلة من العمل والإنجاز، بل رسالة قوية للعالم بأن مصر قادرة على الجمع بين حماية تراثها العريق وصناعة مستقبل يليق بتاريخها، وإنها رسالة طمأنينة واستقرار، ورسالة اعتزاز وهوية، تؤكد أن المصريين باقون على عهدهم مع الحضارة والإنسانية.

وأشاد بعظمة الحفل الأسطوري الذي أبهر العالم، حيث ظهرت مصر في أبهى صورها، متألقة بتاريخها ومبهرة بتنظيمها، لتؤكد أن احتفالها لم يكن عادياً بل كان عرساً وطنياً وإنسانياً يليق بمكانتها بين الأمم.

ونوّه إلى المشاركة الواسعة لوفود الدول الصديقة التي حضرت لتشارك مصر فرحتها، مؤكداً أن هذا المشهد المهيب عكس مكانة مصر الدولية وهيبتها الحضارية، وأبرز قدرتها على تنظيم حدث عالمي يضاهي أكبر الاحتفالات الدولية، في لوحة بصرية تجسدت فيها عراقة التاريخ وروعة الإبهار وجلال الحضور.

أكد النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي ووكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أن افتتاح المتحف المصري الكبير يُعد حدثًا عالميًا يعكس قدرة الدولة المصرية على تنفيذ المشروعات الكبرى التي تُمثل واجهة مشرفة لمصر أمام العالم، وتجسد في الوقت نفسه رؤية القيادة السياسية في بناء جمهورية جديدة تجمع بين الأصالة والتطور.

وقال «السادات» إن المتحف المصري الكبير ليس مجرد صرح أثري، بل مشروع حضاري متكامل يعبر عن تقدير الدولة لتاريخها العريق، ويُبرز اهتمامها بالحفاظ على تراث الإنسانية، مشيرًا إلى أن تصميم المتحف وموقعه الفريد يجعلان منه مركزًا ثقافيًا عالميًا يربط الماضي بالحاضر ويُقدم صورة حقيقية عن عظمة الحضارة المصرية.

وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ أن هذا المشروع العملاق سيُسهم في تعزيز مكانة مصر على خريطة السياحة الدولية، ويدعم الاقتصاد الوطني من خلال زيادة حركة الزائرين، مؤكدًا أن ما تحقق يعكس رؤية واضحة للدولة في الاستثمار بالثقافة والسياحة كأحد محاور التنمية المستدامة.

وأضاف «السادات» أن مشاركة وفود من مختلف دول العالم في حفل الافتتاح تُعد شهادة تقدير لمكانة مصر ودورها الحضاري، ورسالة تؤكد أن مصر قادرة على الجمع بين التنمية والحفاظ على الهوية الوطنية، مشددًا على أن المتحف المصري الكبير يمثل صفحة جديدة في مسيرة الدولة نحو المستقبل بثقة واعتزاز بتاريخها.

أشادت الدكتورة غادة البدوي، أمين سر لجنة التعليم بمجلس الشيوخ، وأمين الأمانة المركزية للتدريب والتثقيف بحزب حماة الوطن، بالحفل المبهر لافتتاح المتحف المصري الكبير الذي أقيم بحضور دولي رفيع المستوى، مؤكدة أنه يُعد حدثًا عالميًا يؤكد مكانة مصر وريادتها الثقافية والحضارية عبر العصور.

وأعربت الدكتورة غادة البدوي، في بيان لها عن تقديرها العميق لكلمة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال الحفل، والتي عبّرت عن فخر مصر بتاريخها المجيد وحضارتها الخالدة، مشيرة إلى تأكيد الرئيس أن المتحف المصري الكبير هو صورة مجسمة لمسيرة شعب كريم وبنّاء للحضارات وصانع للمجد، معتز بوطنه.

وأضافت أن الرئيس السيسي أوضح في كلمته أن مصر هي أول من خططت للحضارة، وفيها شهدت الدنيا ميلاد الفن والفكر والكتابة والعقيدة، وهي الرسالة التي تعيد التأكيد على أن مصر ستظل مهد الإبداع والإنسانية، ومنارة تجمع بين التاريخ العريق والمستقبل الواعد.

وأكدت عضو مجلس الشيوخ أن افتتاح المتحف المصري الكبير يجسد رؤية القيادة السياسية في بناء جمهورية جديدة ترتكز على الاعتزاز بالجذور، والانفتاح على العالم بقيم السلام والمحبة والتعاون، مشددة على أن المتحف سيكون ملتقى عالميًا للحوار الإنساني والتبادل الثقافي.

واختتمت الدكتورة غادة البدوي تصريحها بالتأكيد على أن هذا الإنجاز يعكس إرادة الدولة المصرية في تقديم نموذج حضاري راقٍ يُبرز للعالم الوجه الحقيقي لمصر، بلد الحضارة والسلام والمحبة.

مجلس الشيوخ أعضاء مجلس الشيوخ افتتاح المتحف المصري الكبير المتحف المصري الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تراجع 550 جنيهًا من أعلى قمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

المتحف المصري

بث مباشر| بدء مراسم افتتاح المتحف المصري الكبير

الطفل المصري حسين عبدالرسول

صدفة غيرت وجه التاريخ | حكاية الطفل المصري قائد العالم لاكتشاف مقبرة توت عنخ آمون.. من هو حسين عبدالرسول؟

المتهمين

4 طلاب يلقون قطة فى النيل .. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير

المتحف الكبير

قبل المشاهدة على التليفزيون.. تفاصيل فعاليات افتتاح المتحف المصري الكبير

النادي الأهلي

6 نجوم.. غياب القوة الضاربة عن مواجهة الأهلي والمصري

المتحف المصري الكبير

تذكرة دخول المتحف الكبير.. ازاي تحجز تذكرتك بسهولة؟| صور

المتحف المصري الكبير

أبرز القنوات العالمية والمنصات التي تنقل حفل افتتاح المتحف الكبير

ترشيحاتنا

مصر وألمانيا

نهائي كأس العالم .. ألمانيا تتعادل مع منتخب مصر لليد في الوقت القاتل

تواصل اختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب "FIFA TDS" بالتعاون بين الاتحادين الدولي والمصري لكرة القدم

تواصل اختبارات المرحلة الثانية بمشروع تنمية المواهب الكروية

الإسماعيلي

الإسماعيلي يفوز على كهرباء الإسماعيلية 2-1 بالدوري

بالصور

بالفضي اللامع .. شاهد إطلالة شريهان في حفل المتحف المصري الكبير

شريهان
شريهان
شريهان

بعد ظهورها في حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.. من هي السوبرانو شيرين أحمد طارق؟

شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق
شيرين أحمد طارق

مازن المتجول من كواليس الإعداد لافتتاح المتحف المصري الكبير

مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي
مازن المتجول مع محمد سعدي

هدى المفتى تتألق في افتتاح المتحف المصري الكبير

هدى المفتى
هدى المفتى
هدى المفتى

فيديو

وفاء عامر

وفاء عامر: افتتاح المتحف المصري الكبير رسالة للعالم بأن مصر بلد الحضارة

مواعيد الصلاة الجديدة

اعرف توقيت الصلوات الخمس بعد تطبيق الموعد الشتوي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحقيقة فاقت الخيال

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: المتحف المصري الكبير.. ذاكرة أمة تولد من جديد

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: المتحف المصري الكبير… عندما تحوّلت مصر إلى منصة تسويق عالمية

د. منال إمام ـ أستاذ أصول التربية والمستشار التربوي

د. منال إمام تكتب: مصر جاءت وبعدها جاء التاريخ

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: المتحف المصري الكبير.. رمز لنهضة مصر الحديثة أمام العالم

المزيد