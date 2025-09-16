قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
132 جامعة و19 فرعًا دوليًا.. أيمن عاشور يستعرض إنجازات التعليم العالي في مصر
بينهم ثلاثة أطفال.. إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب توك توك بالدقهلية
هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة
سفير إيطاليا بمصر: نفخر بشراكتنا مع القاهرة في الحفاظ على الهوية العمرانية ودعم التنمية
الصحة: دمج القابلات تدريجيًا في منظومة الولادة الطبيعية
رئيس الوزراء يشهد احتفالية تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران
منتدى الأعمال الإسرائيلي يرد على كاتس: هذه ليست إسبرطةويجب وقف الحرب
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: أنشئت الهيئة أيام الخديوي إسماعيل لحماية مصر من القروض الأجنبية
كيف تشكر نعمة الله في 3 خطوات؟.. أمين الفتوى يوضح
مصر والبحرين تبحثان تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية ومواجهة تحديات الشح المائي
"صباح البلد" يرصد أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
لميس الحديدي تحذر من حساب ينتحل شخصيتها ويجمع تبرعات
برلمان

برلماني: خطاب الرئيس السيسي بعث برسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي بأن زمن التجاوزات بلا حساب قد انتهى

عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب
فريدة محمد

شدد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب على أن خطاب الرئيس السيسي أرسل رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي بأن زمن التجاوزات بلا حساب قد انتهى.

 ووصف الكلمة بأنها وثيقة سياسية تاريخية يجب أن تُبنى عليها تحركات دبلوماسية واقتصادية ضاغطة، حتى يتم وقف نزيف الدم الفلسطيني.
وطالب " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي اتخاذ جميع الاجراءات للضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلى بوقف حرب الابادة التى تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل مع تقديم دعم فوري ومستدام للشعب الفلسطيني من مساعدات طبية وتعليمية وبنية تحتية وإيواء للاجئين، مع خطة إعمار تبدأ فور تثبيت وقف إطلاق النار.


وحذر المهندس عبد السلام خضراوى حكومة الاحتلال من عواقب دولية جسيمة بسبب استمرار العدوان مطالباً بتصعيد العقوبات الدولية والمقاطعات الاقتصادية والدبلوماسية واسعة النطاق ضد إسرائيل مع ضرورة تقديم ملفات جنائية متكاملة إلى المحاكم الدولية، ولن يفلت أي مسؤول متورط من مساءلة جنائية دولية
وتجميد وتعليق شراكات استراتيجية لأي حكومة أو شركة تواصل التعاون العسكري أو التكنولوجي مع إسرائيل ستواجه إجراءات مماثلة من الدول العربية والدول الشريكة.


وطالب المهندس عبد السلام خضراوى من جميع الدول العربية والإسلامية بوضع خطط وسياسات موحدة لتوسيع نطاق الضغط السياسي والدبلوماسي ضد حكومة الاحتلال الاسرائيلى وتحويل المسألة إلى أولوية في كل مجلس وبرلمان ومنظمة دولية حتى إجبار إسرائيل على وقف أعمالها القتالية فورًا مع حشد حملات مقاطعة شاملة وملاحقات قانونية للشركات المتواطئة في دعم آلة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين .

مجلس النواب خطاب الرئيس السيسي قمة الدوحة الدوحة

