برلماني: خطاب الرئيس السيسي بعث برسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي بأن زمن التجاوزات بلا حساب قد انتهى

شدد المهندس عبد السلام خضراوى عضو مجلس النواب على أن خطاب الرئيس السيسي أرسل رسالة قوية للاحتلال الإسرائيلي بأن زمن التجاوزات بلا حساب قد انتهى.

ووصف الكلمة بأنها وثيقة سياسية تاريخية يجب أن تُبنى عليها تحركات دبلوماسية واقتصادية ضاغطة، حتى يتم وقف نزيف الدم الفلسطيني.

وطالب " خضراوى " فى بيان له أصدره اليوم من المجتمع الدولي اتخاذ جميع الاجراءات للضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلى بوقف حرب الابادة التى تقوم بها ضد الشعب الفلسطيني الأعزل مع تقديم دعم فوري ومستدام للشعب الفلسطيني من مساعدات طبية وتعليمية وبنية تحتية وإيواء للاجئين، مع خطة إعمار تبدأ فور تثبيت وقف إطلاق النار.



وحذر المهندس عبد السلام خضراوى حكومة الاحتلال من عواقب دولية جسيمة بسبب استمرار العدوان مطالباً بتصعيد العقوبات الدولية والمقاطعات الاقتصادية والدبلوماسية واسعة النطاق ضد إسرائيل مع ضرورة تقديم ملفات جنائية متكاملة إلى المحاكم الدولية، ولن يفلت أي مسؤول متورط من مساءلة جنائية دولية

وتجميد وتعليق شراكات استراتيجية لأي حكومة أو شركة تواصل التعاون العسكري أو التكنولوجي مع إسرائيل ستواجه إجراءات مماثلة من الدول العربية والدول الشريكة.



وطالب المهندس عبد السلام خضراوى من جميع الدول العربية والإسلامية بوضع خطط وسياسات موحدة لتوسيع نطاق الضغط السياسي والدبلوماسي ضد حكومة الاحتلال الاسرائيلى وتحويل المسألة إلى أولوية في كل مجلس وبرلمان ومنظمة دولية حتى إجبار إسرائيل على وقف أعمالها القتالية فورًا مع حشد حملات مقاطعة شاملة وملاحقات قانونية للشركات المتواطئة في دعم آلة الحرب الإسرائيلية ضد المدنيين .