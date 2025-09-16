قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
%60 انخفاضًا.. مفاجأة بشأن أسعار الدواجن بالأسواق
وزير الخارجية الأمريكي: نأمل أن تستأنف الدوحة محادثات غزة رغم كل ما حدث
شهادة ثقة عالمية.. الاقتصاد المصري 2025 يسجل أفضل مؤشرات منذ عقد كامل.. فيديو
ما هي حقوق الزوجين على بعضهما؟.. الإفتاء تحددها بـ14 للمرأة و2 للرجل
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025
إيران: قدمنا مشروع قرار يؤكد حق جميع الدول باستخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية
الصلاة على النبي.. علي جمعة: هذه الصيغة ثوابها مليون للمرة الواحدة
البنطلونات الممزقة والضيقة والمكياج| أبرز الممنوعات في المدارس بالعام الدراسي الجديد
وزير الخارجية الأمريكي: على حماس إطلاق سراح جميع المحتجزين
من أساطير الكرة في مصر..حازم إمام يشيد بنجم الزمالك
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الـ 38 تمهيدا لتحركها من مصر باتجاه غزة
وزير الخارجية الأمريكي: أمام حماس بضعة أيام فقط لقبول اتفاق في غزة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عصام هلال: كلمة الرئيس بقمة الدوحة جاءت معبرة عن نبض الشعوب العربية

عصام هلال،وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ
عصام هلال،وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ
أميرة خلف

قال النائب عصام هلال، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، بإن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة الدوحة اليوم جاءت شاملة ومعبرة عن نبض الشعوب العربية والإسلامية، مؤكداً أنها وضعت النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجه منطقتنا.


وأوضح هلال ، في بيان له اليوم ، أن الرئيس السيسي أكد مجدداً ثوابت السياسة المصرية القائمة على الدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال العدوان ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، بجانب دعوته إلى تضافر الجهود العربية والإسلامية لمواجهة الأزمات الراهنة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية.


وأشار وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ إلى أن كلمة الرئيس تضمنت رسائل بالغة الأهمية، أبرزها التشديد على وحدة الصف وتغليب الحوار والعمل المشترك، وكذلك التحذير من مخاطر استمرار الأوضاع المشتعلة في المنطقة وما قد تحمله من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.


وأكد هلال أن هذه الكلمة التاريخية تؤكد الدور المحوري لمصر في حماية الأمن القومي العربي، مشدداً على أن دعوة الرئيس لإنشاء آلية عربية – إسلامية للتنسيق والتعاون تُعد خطوة عملية نحو بلورة موقف موحد في مواجهة التحديات المشتركة، وتعكس بعد نظر القيادة المصرية وحرصها الدائم على وحدة الكلمة وحماية مصالح شعوب المنطقة.


واختتم النائب عصام هلال بيانه بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن يقف خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من مواقف وطنية وقومية، وأن كلمة الرئيس في قمة الدوحة تمثل خريطة طريق يجب البناء عليها لتعزيز التضامن العربي والإسلامي وتحقيق الاستقرار المنشود.

قمة الدوحة عصام هلال الدوحة القمة العربية الإسلامية الرئيس السيسي

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

نتيجة تقليل الاغتراب المرحلة الثالثة 2025

باسبور مصري.. ارشيفية

إسقاط الجنسية المصرية عن 3 متورطين في الاعتداء على البعثة الدبلوماسية بنيويورك

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الذهب

سعر الذهب اليوم الثلاثاء 16-9-2025 في مصر

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الغاز الطبيعي

رسالة طمأنة لسكان 6 أكتوبر: لا تنزعجوا من رائحة الغاز.. السبب إجراءات فنية

مرتبات

صرف مرتبات سبتمبر 2025 للعاملين بالحكومة في هذا الموعد

سعر الدولار اليوم

أخر سعر للدولار مقابل الجنيه اليوم الأثنين 15-9-2025

ريهام عبد الغفور تخطف الأنظار بإطلالة ملفتة

ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة
ريهام عبد الغفور تخطف الانظار بإطلالة ملفتة

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية
طاجن اللحمة بالقرصية والبرقوق على الطريقة المغربية

مي سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور
مى سليم تثير الجدل بلوك مختلف في أحدث ظهور

مكملات غذائية للشيخوخة.. تعرف على خصائص كل منها

مكملات الشيخوخة
مكملات الشيخوخة
مكملات الشيخوخة

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

