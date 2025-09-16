عصام هلال: كلمة الرئيس بقمة الدوحة جاءت معبرة عن نبض الشعوب العربية

قال النائب عصام هلال، الأمين المساعد لحزب مستقبل وطن ووكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ، بإن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام قمة الدوحة اليوم جاءت شاملة ومعبرة عن نبض الشعوب العربية والإسلامية، مؤكداً أنها وضعت النقاط فوق الحروف فيما يتعلق بالتحديات الراهنة التي تواجه منطقتنا.



وأوضح هلال ، في بيان له اليوم ، أن الرئيس السيسي أكد مجدداً ثوابت السياسة المصرية القائمة على الدفاع عن القضايا العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، ورفض كل أشكال العدوان ومحاولات فرض الأمر الواقع بالقوة، بجانب دعوته إلى تضافر الجهود العربية والإسلامية لمواجهة الأزمات الراهنة سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو أمنية.



وأشار وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشيوخ إلى أن كلمة الرئيس تضمنت رسائل بالغة الأهمية، أبرزها التشديد على وحدة الصف وتغليب الحوار والعمل المشترك، وكذلك التحذير من مخاطر استمرار الأوضاع المشتعلة في المنطقة وما قد تحمله من تداعيات على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



وأكد هلال أن هذه الكلمة التاريخية تؤكد الدور المحوري لمصر في حماية الأمن القومي العربي، مشدداً على أن دعوة الرئيس لإنشاء آلية عربية – إسلامية للتنسيق والتعاون تُعد خطوة عملية نحو بلورة موقف موحد في مواجهة التحديات المشتركة، وتعكس بعد نظر القيادة المصرية وحرصها الدائم على وحدة الكلمة وحماية مصالح شعوب المنطقة.



واختتم النائب عصام هلال بيانه بالتأكيد على أن حزب مستقبل وطن يقف خلف القيادة السياسية في كل ما تتخذه من مواقف وطنية وقومية، وأن كلمة الرئيس في قمة الدوحة تمثل خريطة طريق يجب البناء عليها لتعزيز التضامن العربي والإسلامي وتحقيق الاستقرار المنشود.