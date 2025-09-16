قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار البلد

المهيري: كلمة الرئيس السيسي بقمة الدوحة تؤسس لموقف جماعى للدفاع عن الكرامة العربية

الرئيس عبد الفتاح السيسي
الرئيس عبد الفتاح السيسي
الديب أبوعلي

أكد المجلس التنفيذي لعمال البلديات والسياحة العرب، برئاسة هشام فاروق المهيري، نائب رئيس اتحاد عمال مصر ورئيس نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية، أن مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في أعمال القمة العربية الإسلامية الطارئة التى عقدت بالعاصمة القطرية الدوحة تأتى تأكيدًا على تضامن مصر الكامل مع دولة قطر الشقيقة حكومةً وشعبًا وتجسيدًا لموقفها الثابت في الوقوف إلى جانب الأشقاء في مواجهة  العدوان الذي ينتهك كل المواثيق والأعراف الدولية.

وقال المهيري إن كلمة الرئيس السيسي خلال القمة حملت رسائل حاسمة ومحددة لموقف مصر الراسخ نحو فلسطين كقضية مركزية ورسّخت معاني الكرامة العربية والإسلامية، وكذا أن صيانة السيادة والحفاظ على الأرض ووحدة الصف ليست عبارات وسياقات بل هي استراتيجيات لحماية الأمن القومي العربي من كل ما يّحاك له.

وأضاف رئيس المجلس المركزى لعمال البلديات والسياحة العرب أن دعوة الرئيس إلى تفعيل القانون الدولي لمساءلة إسرائيل هي بمثابة إشارة للمجتمع الدولى من أن صمته عن جرائم الاحتلال باتت موافقة مباشرة على انحيازه لجرائم الإبادة لشعب أعزل مراده الأوحد أنه يبحث عن الاستقرار والأمن والسلام.

وأوضح الرئيس في كلمته التاريخية التي تأتي في ظرف شديد الأهمية أن الحل السياسي العادل لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وهى دعوة إلى أن يتخلى الاحتلال عن استمرار الإبادة الجماعية والفكر الاستيطانى الذى يجعل من السلام سرابًا.

وأشاد بمقترح الرئيس بأن إنشاء آلية عربية إسلامية دائمة للتنسيق يعد بمثابة تكوين جبهة صلدة وإطارا قويا نحو الاتجاه لدعم الشعب الفلسطيني على جميع المسارات حتى تتخلى الدول المتوارية عن الاعتراف بدولة فلسطبن الذى هو مسئولية قانونية دولية لا تقبل القسمة ولا المساومة على سبادة الدول وأمن شعوبها.

وذكر أن هذه الآلية ستمكن العرب من مواجهة التحديات الكبرى الأمنية منها والسياسية والاقتصادية التي تحيط بنا، كما أن إقامة مثل هذه الآلية يدعم من القدرة العربية على التصدي للتحديات الراهنة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الأمن القومى العربى ورعاية المصالح المشتركة.

وأشار “المهيرى” إلى أن الرئيس السيسى فى كلمته وجه تحذيرا مباشرا للمجتمع الإسرائيلي من استمرار السياسات العدائية التى لا يجنى منها أحد إلا الهلاك والاستهلاك وتصفية عمليات الأمن والاستقرار من مضمونها.

وأكد أن التنظيم العمالى العربى يرى أن كلمة الرئيس السيسي أكدت استمرار مصر فى دعمها الثابت لحقوق الشعب الفلسطينى طبقًا للقانون الدولي، وكذلك التصدي لمحاولة المساس غير القابلة للتصرف سواء عبر الأنشطة الاستيطانية عن طريق تهجير الفلسطنيين من أراضيهم  أو غيرها من صور الاقتلاع أو عبر استخدام عناوين ومبررات مرفوضة تماما تقضى على أطماع الاحتلال.

وأكدت مصر مجددًا رفضها الكامل لأي مقترحات من شأنها تهجير الفلسطينيين من أرضهم كونها تأتى مخالفة لجميع القوانين والأعراف ولكل مبادئ حقوق الإنسان المتعارف عليها ولن تؤدي سوى إلى تأجيج الصراع وزعزعة استقرار المنطقة بأكملها.

ويرى المهيري أن التاريخ كتب بأحرف من نور أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة الدوحة خارطة طريق ومرآة عاكسة لموقف مصر الراسخ العاقل في حل القضية الفلسطينية، وكذا لتأسيس موقف جماعي في مسار الدفاع عن الكرامة العربية والإسلامية والانتصار على جميع التحديات.

الرئيس عبد الفتاح السيسي القمة العربية الإسلامية الطارئة نقابة الخدمات الإدارية والاجتماعية العاصمة القطرية الدوحة القمة العربية الإسلامية فلسطين اتحاد عمال مصر إسرائيل الاحتلال

