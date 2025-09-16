برلماني : كلمة الرئيس السيسي خارطة طريق عربية لمواجهة الغطرسة الإسرائيلية

أكد النائب حسن المير عضو مجلس النواب أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمام القمة العربية الإسلامية بالدوحة جاءت كلمة حاسمة وتاريخية تمثل خارطة طريق واضحة للأمة العربية والإسلامية في مواجهة الغطرسة الصهيونية.

وطالب " المير " فى بيان له أصدره اليوم من جميع الدول العربية والإسلامية باعتبار هذه الكلمة بمثابة ميثاق للعمل المشترك، داعيًا المجتمع الدولي إلى الالتزام الفوري بتنفيذ ما ورد فيها من بنود ملزمة لحماية الشعب الفلسطيني.



كما طالب المهندس حسن المير من المجتمع اتخاذ جميع الاجراءات التى تكفل اجبار حكومة الاحتلال الاسرائيلى على الاستجابة الفورية لقرارات الشرعية الدولية وفى مقدمتها اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية مؤكداً أن انهاء الصراع التاريخى بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يتحقق إلا بحل الدولتين وتحقيق حلم الأشقاء الفلسطينيين فى اقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967 .