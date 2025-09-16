الكولسترول المرتفع مشكلة صامتة تهدد القلب والشرايين دون أن يشعر بها المريض في بداياتها، لذلك يلجأ كثيرون إلى الوصفات المنزلية والأعشاب الطبيعية كبديل سهل وسريع عن الأدوية.

ورغم أن بعض هذه الوصفات قد تُساهم فعلًا في خفض الكولسترول الضار LDL ورفع الكولسترول النافع HDL، إلا أن الأطباء يحذرون من الاعتماد عليها وحدها أو الإفراط في استخدامها دون استشارة طبية.

أشهر وصفة منزلية لخفض الكولسترول

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

فى إطار هذا قالت خبيرة الطب البديل سلمى الحافظ فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه من أكثر الوصفات شيوعًا مزيج الثوم مع الليمون والعسل:

الثوم يحتوي على مركبات الكبريت التي تقلل من إنتاج الكولسترول في الكبد.

الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشرايين.

العسل يضيف خصائص مضادة للالتهاب ويجعل الوصفة أسهل في التناول.

طريقة التحضير

فرم فصوص ثوم طازج 2 – 3 فصوص.

عصر نصف ليمونة وإضافتها إلى الثوم.

إضافة ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.

تناول المزيج صباحًا على معدة فارغة أو قبل النوم مع كوب ماء دافئ.

الفوائد المحتملة لهذه الوصفة

المساعدة في تقليل الكولسترول الضار.

تنشيط الدورة الدموية.

دعم صحة القلب والشرايين.

تقوية المناعة.

تحذيرات الأطباء

رغم فوائد هذه المكونات الطبيعية، إلا أن الأطباء يشددون على ما يلي:

الكمية مهمة: الإفراط في تناول الثوم قد يؤدي إلى تهيج المعدة أو مشكلات في الهضم.

تعارض مع الأدوية: الثوم قد يزيد من سيولة الدم، ما يجعله خطرًا عند تناوله مع أدوية السيولة أو الأسبرين.

لا يغني عن العلاج الطبي: هذه الوصفة لا يمكن أن تحل محل الأدوية الموصوفة لخفض الكولسترول في الحالات المتقدمة.

الحالات الخاصة: مرضى قرحة المعدة، الحوامل، والمرضعات يجب أن يتجنبوا استخدام هذه الوصفة إلا باستشارة الطبيب.

ما الحل الأمثل لخفض الكولسترول؟

الوصفات المنزلية مثل الثوم والليمون قد تكون مكملًا صحيًا لكنها ليست علاجًا بحد ذاتها. الحل المتوازن يتضمن: