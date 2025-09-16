قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل يمكن تعميم تجربة الانتخابات الإلكترونية على البرلمان المقبل؟ رئيس قضايا الدولة يجيب
مصر وأوزبكستان تبحثان تبادل الخبرات في منظومة تتبع السلع الأساسية والرقابة الرقمية
مفيش تأجيل| وزير التعليم: بدء العام الدراسي الجديد في المدارس بعد 4 أيام
المفوض الأممي لحقوق الإنسان: إسرائيل تدمر أي أفق لتحقيق حل الدولتين
عرض تاريخي .. الأهلي يقترب من حسم ملف المدير الفني الأجنبي| فيديو
الأمل أقوى.. طفلة صعيدية تهزم السرطان وتحتفل بعودتها للحياة في الأقصر
هل يتم حظر إسرائيل من المشاركة في الفعاليات الرياضية الدولية؟| اعرف الإجابة
المشيخة العامة للطرق الصوفية تحدد مواعيد احتفالات المولد النبوي وأولياء الله لعام 2025
أول دولة يزورها أمير قطر عقب العدوان الإسرائيلي على الدوحة
مسئول عسكري إسرائيلي: 40% من سكان غزة نزحوا إلى المناطق الجنوبية
وزير السياحة والآثار: 22% زيادة في أعداد السائحين الوافدين لمصر حتى يوليو 2025
إضافة المواليد 2025.. خطوات تحديث بطاقات التموين عبر مصر الرقمية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
أسماء عبد الحفيظ

الكولسترول المرتفع مشكلة صامتة تهدد القلب والشرايين دون أن يشعر بها المريض في بداياتها، لذلك يلجأ كثيرون إلى الوصفات المنزلية والأعشاب الطبيعية كبديل سهل وسريع عن الأدوية. 

ورغم أن بعض هذه الوصفات قد تُساهم فعلًا في خفض الكولسترول الضار LDL ورفع الكولسترول النافع HDL، إلا أن الأطباء يحذرون من الاعتماد عليها وحدها أو الإفراط في استخدامها دون استشارة طبية.

أشهر وصفة منزلية لخفض الكولسترول

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها 

فى إطار هذا قالت خبيرة الطب البديل سلمى الحافظ فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، أنه من أكثر الوصفات شيوعًا مزيج الثوم مع الليمون والعسل:

  • الثوم يحتوي على مركبات الكبريت التي تقلل من إنتاج الكولسترول في الكبد.
  • الليمون غني بفيتامين C ومضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الشرايين.
  • العسل يضيف خصائص مضادة للالتهاب ويجعل الوصفة أسهل في التناول.

طريقة التحضير

  • فرم فصوص ثوم طازج 2 – 3 فصوص.
  • عصر نصف ليمونة وإضافتها إلى الثوم.
  • إضافة ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.
  • تناول المزيج صباحًا على معدة فارغة أو قبل النوم مع كوب ماء دافئ.

الفوائد المحتملة لهذه الوصفة

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها 
  • المساعدة في تقليل الكولسترول الضار.
  • تنشيط الدورة الدموية.
  • دعم صحة القلب والشرايين.
  • تقوية المناعة.
  • تحذيرات الأطباء
  • رغم فوائد هذه المكونات الطبيعية، إلا أن الأطباء يشددون على ما يلي:
  • الكمية مهمة: الإفراط في تناول الثوم قد يؤدي إلى تهيج المعدة أو مشكلات في الهضم.
  • تعارض مع الأدوية: الثوم قد يزيد من سيولة الدم، ما يجعله خطرًا عند تناوله مع أدوية السيولة أو الأسبرين.
  • لا يغني عن العلاج الطبي: هذه الوصفة لا يمكن أن تحل محل الأدوية الموصوفة لخفض الكولسترول في الحالات المتقدمة.
  • الحالات الخاصة: مرضى قرحة المعدة، الحوامل، والمرضعات يجب أن يتجنبوا استخدام هذه الوصفة إلا باستشارة الطبيب.

ما الحل الأمثل لخفض الكولسترول؟

الوصفات المنزلية مثل الثوم والليمون قد تكون مكملًا صحيًا لكنها ليست علاجًا بحد ذاتها. الحل المتوازن يتضمن:

  • اتباع نظام غذائي قليل الدهون المشبعة وغني بالألياف الشوفان، البقوليات، الخضروات.
  • ممارسة الرياضة بانتظام.
  • التوقف عن التدخين.
  • الالتزام بالعلاج الذي يصفه الطبيب.
الكولسترول الكولسترول المرتفع أشهر وصفة منزلية لخفض الكولسترول ما الحل الأمثل لخفض الكولسترول ورفع الكولسترول النافع HDL

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عائلات الأسرى الإسرائيليين في مظاهرات سابق

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

الاهلي

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

الفراخ والبيض

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

سعر الدولار

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

أسعار الدواجن

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

الزمالك

الزمالك يدرس التعاقد مع مصطفى أشرف

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

ترشيحاتنا

موبايل جديد

مواصفات أحدث هاتف لشركة vivo العالمية

سيارات الاحتراق الداخلي

ولاية ألمانية تطالب بإنهاء خطة حظر سيارات الاحتراق في أوروبا اعتبارا من 2035

سوزوكي إسبريسو

بأقل سعر للمستعمل .. سيارة هاتشباك سهلة الركن للمبتدئين

بالصور

سناك صحى لأطفالك.. طريقة تحضير دونتس البطاطا الحلوة

طريقة تحضير دونتس البطاطا الحلوة
طريقة تحضير دونتس البطاطا الحلوة
طريقة تحضير دونتس البطاطا الحلوة

بعد سنوات من الغياب.. عودة أشهر سيارة هوندا لعشاقها

هوندا بريلود
هوندا بريلود
هوندا بريلود

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها
وصفة منزلية لخفض الكولسترول.. الأطباء يحذرون من الإفراط في استخدامها

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..

فيديو

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

المزيد