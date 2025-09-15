قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تركيا تتحدى: لدينا ما يكفي من الأدوات والقوة للتحرك ضد إسرائيل
رئيس جهورية القمر المتحدة: العدوان الإسرائيلي على الدوحة لا يستهدف قطر وحدها
الرئيس السيسي يعزي رئيس وزراء باكستان في ضحايا الفيضانات
رئيس إيران في قمة الدوحة: من سمع رجلا ينادي على المسلمين ولم يجبه فليس بمسلم
رئيس الصومال: هجوم إسرائيل على قطر تهديد خطير للأمن والسلم الدوليين
مفتي الجمهورية يبحث مع نظيره الكازاخستاني سبل التعاون في مجالات الفتوى والتأهيل العلمي
وزير التعليم: منح أوائل مادة البرمجة فرصة تدريب في الشركات اليابانية
الداخلية تكشف حقيقة فيديو فصل شرطى بالقاهرة لتجاوزه سلوكيًا أثناء العمل
آخر تحديث لسعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين 15-9-2025
حصار.. أول رد فعل من نتنياهو على القمة العربية الإسلامية الطارئة بالدوحة
البابا تواضروس يلتقي الأساقفة العموم بالقاهرة | صور
لمستأجري الإيجار القديم.. كيف تحصل على شقة إيجار تمليكي من الدولة؟
بالصور

رجيم الأرداف..خطة ذكية للتخلص من الدهون العنيدة والحصول على قوام مثالي

رجيم الأرداف
رجيم الأرداف
أسماء عبد الحفيظ

دهون الأرداف من أكثر المشكلات التي تزعج النساء والرجال على حد سواء، فهي منطقة عنيدة تحتاج إلى نظام غذائي خاص بجانب بعض العادات الصحية والتمارين الرياضية.

رجيم الأرداف

 رجيم الأرداف لا يعتمد فقط على تقليل السعرات الحرارية، بل يركز على نوعية الطعام التي تساعد على إذابة الدهون المتراكمة في هذه المنطقة وتحفيز عملية الحرق.

رجيم الأرداف

كشفت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، في هذا المقال نقدم لك خطة غذائية ونصائح عملية تساعدك على التخلص من الدهون في الأرداف بطريقة آمنة وفعّالة

النظام الغذائي لرجيم الأرداف

اليوم الأول

  • الإفطار: كوب ماء دافئ بالليمون + بيضة مسلوقة + قطعة توست أسمر.
  • الغداء: صدر دجاج مشوي + خضار سوتيه + سلطة خضراء.
  • العشاء: زبادي خالي الدسم + ثمرة تفاح.

اليوم الثاني

  • الإفطار: كوب شاي أخضر + شوفان بالحليب قليل الدسم.
  • الغداء: سمك مشوي + أرز بني + سلطة.
  • العشاء: سلطة تونة بدون مايونيز + كوب زبادي.
رجيم الأرداف

اليوم الثالث

  • الإفطار: كوب حليب خالي الدسم + شريحتان توست أسمر.
  • الغداء: لحم مشوي خالي من الدهون + خضار مطهو على البخار.
  • العشاء: شوربة خضار + ثمرة فاكهة.

يمكن تكرار الجدول خلال الأسبوع مع التنويع في مصادر البروتين والخضار.

رجيم الأرداف

نصائح أساسية لنجاح رجيم الأرداف

  • الإكثار من شرب الماء: لا يقل عن 2 لتر يوميًا لطرد السموم.
  • تقليل الكربوهيدرات البسيطة: مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والحلويات.
  • الإكثار من الألياف: كالخضروات والفواكه الطازجة التي تشعرك بالشبع.
  • ممارسة الرياضة بانتظام: خصوصًا تمارين السكوات، صعود السلم، والمشي السريع.
  • تجنب الأطعمة المقلية والدهون المشبعة التي تزيد تراكم الدهون في الأرداف.

فوائد رجيم الأرداف

  • تحسين شكل الجسم وتناسقه.
  • تعزيز الثقة بالنفس.
  • الوقاية من الأمراض المرتبطة بزيادة الوزن مثل السكري وضغط الدم.
  • تحفيز عملية الأيض وزيادة حرق الدهون.
دهون الأرداف رجيم الأرداف الحرق الدهون المتراكمة السعرات الحرارية الطعام العادات الصحية التمارين الرياضية نظام غذائي نصائح أساسية لنجاح رجيم الأرداف زيادة حرق الدهون

