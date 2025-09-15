رجيم الأرداف..خطة ذكية للتخلص من الدهون العنيدة والحصول على قوام مثالي

دهون الأرداف من أكثر المشكلات التي تزعج النساء والرجال على حد سواء، فهي منطقة عنيدة تحتاج إلى نظام غذائي خاص بجانب بعض العادات الصحية والتمارين الرياضية.

رجيم الأرداف لا يعتمد فقط على تقليل السعرات الحرارية، بل يركز على نوعية الطعام التي تساعد على إذابة الدهون المتراكمة في هذه المنطقة وتحفيز عملية الحرق.

كشفت الدكتورة سكينة جمال خبيرة التغذية، فى تصريحات خاصة لـ صدى البلد، في هذا المقال نقدم لك خطة غذائية ونصائح عملية تساعدك على التخلص من الدهون في الأرداف بطريقة آمنة وفعّالة

النظام الغذائي لرجيم الأرداف

اليوم الأول

الإفطار: كوب ماء دافئ بالليمون + بيضة مسلوقة + قطعة توست أسمر.

الغداء: صدر دجاج مشوي + خضار سوتيه + سلطة خضراء.

العشاء: زبادي خالي الدسم + ثمرة تفاح.

اليوم الثاني

الإفطار: كوب شاي أخضر + شوفان بالحليب قليل الدسم.

الغداء: سمك مشوي + أرز بني + سلطة.

العشاء: سلطة تونة بدون مايونيز + كوب زبادي.

اليوم الثالث

الإفطار: كوب حليب خالي الدسم + شريحتان توست أسمر.

الغداء: لحم مشوي خالي من الدهون + خضار مطهو على البخار.

العشاء: شوربة خضار + ثمرة فاكهة.

يمكن تكرار الجدول خلال الأسبوع مع التنويع في مصادر البروتين والخضار.

نصائح أساسية لنجاح رجيم الأرداف

الإكثار من شرب الماء: لا يقل عن 2 لتر يوميًا لطرد السموم.

تقليل الكربوهيدرات البسيطة: مثل الخبز الأبيض والمعكرونة والحلويات.

الإكثار من الألياف: كالخضروات والفواكه الطازجة التي تشعرك بالشبع.

ممارسة الرياضة بانتظام: خصوصًا تمارين السكوات، صعود السلم، والمشي السريع.

تجنب الأطعمة المقلية والدهون المشبعة التي تزيد تراكم الدهون في الأرداف.

