طاجن السمك على الطريقة المغربية.. وصفة غنية بالنكهات البحرية والتوابل

طاجن السمك من أبرز الأطباق التقليدية المغربية التي تجمع بين النكهة البحرية الطازجة والتوابل الغنية التي تميز المطبخ المغربي.

يتميز هذا الطاجن بقوامه الغني، وطعمه الذي يجمع بين الحموضة والبهارات، ويُعد وجبة مثالية للعائلة أو الضيوف، خاصة مع خبز مغربي طازج أو الكسكس، للشيف فيفي عثمان.

المقادير لعمل طاجن السمك المغربي

1 كيلوغرام من السمك الطازج يفضل البوري أو السردين أو السلمون

3 بصلات متوسطة مفرومة

2 فص ثوم مهروس

3 حبات طماطم مقطعة

2 حبات فلفل أحمر حلو مقطع

1 حبة فلفل أخضر حار اختياري

نصف كوب زيت زيتون

عصير ليمونة واحدة

ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون

ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو

نصف ملعقة صغيرة كركم

نصف ملعقة صغيرة قرفة

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة

رشة زعفران اختياري

حفنة من البقدونس والكزبرة المفرومة للتزيين

طريقة عمل طاجن السمك المغربي

يُغسل السمك جيداً ويُتبل بعصير الليمون والملح والفلفل ويُترك لمدة 15 دقيقة.

في طاجن أو قدر مناسب، يُسخن زيت الزيتون ويُضاف البصل المفروم والثوم ويُقلى حتى يذبل.

تُضاف الطماطم والفلفل الأحمر والأخضر والتوابل زنجبيل، فلفل أحمر، كركم، قرفة ويُطهى الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتكون صلصة غنية.

يُرتب السمك فوق الخضار والصلصة ويُغطى الطاجن. يُترك على نار منخفضة لمدة 25-30 دقيقة حتى ينضج السمك تماماً ويمتص النكهات.

قبل التقديم، يُرش البقدونس والكزبرة المفرومة ويُزين الطاجن بشرائح الليمون.

طاجن السمك المغربي ليس مجرد وجبة، بل هو تجربة تذوق متكاملة تعكس التراث البحري والتوابل الفريدة للمغرب. يمكن تقديمه مع خبز مغربي طازج، أو كسكس، ليصبح وجبة متكاملة ترضي جميع أفراد العائلة.