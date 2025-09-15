قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
القمة العربية في الدوحة.. لحظة فارقة في مواجهة العدوان الإسرائيلي
التعاون الإسلامي: نجدد إدانتنا الشديدة للاعتداء السافر على قطر
تميم بن حمد: إسرائيل تريد جعل غزة غير صالحة للعيش
الرئيس السيسي يشارك القادة المشاركين في القمة العربية صورة تذكارية
بعد الهجوم عليه.. أستون فيلا يدعم تريزيجيه
أمير قطر: العدوان الإسرائيلي استهدف جهودنا للوساطة بشأن الحرب في غزة
عودة عجلات الإنتاج بشركة نسيج بالإسكندرية بعد أزمة وفاة رضيع إحدى العاملات
أمير قطر: إذا كانت إسرائيل تريد أن تغتال قادة حماس فلماذا تتفاوض معهم
التغذية والحركة .. وصفة ذهبية لحياة أطول وأكثر صحة في الشيخوخة
بث مباشر.. انطلاق القمة العربية الإسلامية الطارئة بمشاركة الرئيس السيسي
أحمد موسى يكشف تفاصيل البيان الأولي لـ القمة العربية الإسلامية بالدوحة
والدها استشهد برصاص الاحتلال.. كواليس وفاة الطفلة الفلسطينية جوري ضحية كلب ضال
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

طاجن السمك على الطريقة المغربية.. وصفة غنية بالنكهات البحرية والتوابل

أسماء عبد الحفيظ

طاجن السمك من أبرز الأطباق التقليدية المغربية التي تجمع بين النكهة البحرية الطازجة والتوابل الغنية التي تميز المطبخ المغربي. 

يتميز هذا الطاجن بقوامه الغني، وطعمه الذي يجمع بين الحموضة والبهارات، ويُعد وجبة مثالية للعائلة أو الضيوف، خاصة مع خبز مغربي طازج أو الكسكس، للشيف فيفي عثمان.

المقادير لعمل طاجن السمك المغربي

  • 1 كيلوغرام من السمك الطازج يفضل البوري أو السردين أو السلمون
  • 3 بصلات متوسطة مفرومة
  • 2 فص ثوم مهروس
  • 3 حبات طماطم مقطعة
  • 2 حبات فلفل أحمر حلو مقطع
  • 1 حبة فلفل أخضر حار اختياري
  • نصف كوب زيت زيتون
  • عصير ليمونة واحدة
  • ملعقة صغيرة زنجبيل مطحون
  • ملعقة صغيرة فلفل أحمر حلو
  • نصف ملعقة صغيرة كركم
  • نصف ملعقة صغيرة قرفة
  • ملح وفلفل أسود حسب الرغبة
  • رشة زعفران اختياري
  • حفنة من البقدونس والكزبرة المفرومة للتزيين

طريقة عمل طاجن السمك المغربي

  • يُغسل السمك جيداً ويُتبل بعصير الليمون والملح والفلفل ويُترك لمدة 15 دقيقة.
  • في طاجن أو قدر مناسب، يُسخن زيت الزيتون ويُضاف البصل المفروم والثوم ويُقلى حتى يذبل.
  • تُضاف الطماطم والفلفل الأحمر والأخضر والتوابل زنجبيل، فلفل أحمر، كركم، قرفة ويُطهى الخليط على نار هادئة لمدة 10 دقائق حتى تتكون صلصة غنية.
  • يُرتب السمك فوق الخضار والصلصة ويُغطى الطاجن. يُترك على نار منخفضة لمدة 25-30 دقيقة حتى ينضج السمك تماماً ويمتص النكهات.
  • قبل التقديم، يُرش البقدونس والكزبرة المفرومة ويُزين الطاجن بشرائح الليمون.

طاجن السمك المغربي ليس مجرد وجبة، بل هو تجربة تذوق متكاملة تعكس التراث البحري والتوابل الفريدة للمغرب. يمكن تقديمه مع خبز مغربي طازج، أو كسكس، ليصبح وجبة متكاملة ترضي جميع أفراد العائلة.

جانب من الفاعليات

رئيس جامعة حلوان: نفتح أبواب التحدي أمام شبابنا للمستقبل الرقمي بمصر

جامعة حلوان

جامعة حلوان تطلق برنامجًا رائدًا في هندسة الميكاترونيات والروبوتات

ندوة توعوية

السكة الحديد تنظم ندوة توعوية بمحافظة بورسعيد بالتعاون مع الأوقاف والعامة للاستعلامات

نجوم لم يكتمل حفل زفافهم

قصص زفاف نجوم لم تكتمل.. محمد منير يترك نجلاء بدر قبل الزفاف.. وناهد السباعي تنسحب في اللحظة الأخيرة

أول وزيرة AI في العالم

أول وزيرة AI في العالم ... ألبانيا تعين وزيرة افتراضية بالذكاء الاصطناعي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: الإعلام.. خطاب الوعي.. ولكن !

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: قطار الحياة

