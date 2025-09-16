قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
رنا عصمت

تنظيف القولون هو عملية طرد أو تنظيف الأمعاء الغليظة، قد يُجريها متخصصون يُطلق عليهم اسم أخصائيي صحة القولون، ورغم عدم كفاية الأبحاث التي تدعم فوائده، فإن الهدف من تنظيف القولون هو تطهيره من أي فضلات راكدة، يُفترض أنها سامة، مترسبة على جدران الأمعاء الغليظة.

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

1- شرب الماء بانتظام:

شرب كميات كافية من الماء والحفاظ على ترطيب الجسم هو أبسط وسيلة لتنظيم عملية الهضم، ويُوصى بشرب 6 إلى 8 أكواب من الماء الفاتر يوميًا، كما أن تناول الفواكه والخضراوات الغنية بالماء مثل البطيخ والطماطم يساعد في ذلك.

2- غسيل القولون بالماء المالح:

مزج ملعقتين صغيرتين من ملح البحر أو الملح الوردي مع ماء فاتر، وتناوله على معدة فارغة يساعد على تحفيز حركة القولون خلال دقائق، ويمكن تكرار هذه الطريقة مرتين يوميًا.

3- النظام الغذائي الغني بالألياف:

الألياف عنصر غذائي أساسي موجود في الأطعمة النباتية الصحية مثل الفواكه والخضراوات والحبوب والمكسرات والبذور، وتساعد الألياف في زيادة حجم الفضلات داخل القولون، ما ينظم حالات الإمساك أو فرط نشاط الأمعاء، كما تعزز نمو البكتيريا النافعة.

4- ماء الليمون والعسل:

يُمزج عصير ليمون طازج مع ملعقة صغيرة من العسل ورشة ملح في كوب ماء دافئ، ويُشرب صباحًا على معدة فارغة.

5- العصائر والسموثي:

عصائر الفاكهة والخضراوات مثل التفاح والليمون والألوفيرا تساعد على تنظيف القولون، بالإضافة إلى تزويد الجسم بالعناصر الغذائية المفيدة.

6- البروبيوتيك:

تساعد على تنظيف القولون وتعزيز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء. 

من أمثلتها الزبادي، والمخللات، وخل التفاح، والأطعمة المخمرة الأخرى.

7- شاي الأعشاب:

قد يُحسّن تناول بعض أنواع شاي الأعشاب صحة الجهاز الهضمي عبر القولون. 

كما تُساعد الأعشاب المُليّنة، مثل السيليوم والصبار وجذر الخطمي، في علاج الإمساك.

8- الزنجبيل:

يعمل الزنجبيل على تحفيز عملية الهضم، ويمكن إضافته إلى العصائر أو الشاي أو تناوله مباشرة. 

كما يمكن خلط ملعقة صغيرة من عصير الزنجبيل مع العسل في كوب ماء دافئ وشربه مرة أو مرتين يوميًا.

9- زيت السمك:

يمكن تناول زيت السمك كمكمل غذائي، فهو غني بالأحماض الدهنية أوميجا-3 التي تساعد في تنظيف القولون.

10- الصيام:

الامتناع عن الطعام وسيلة فعالة لتنظيف القولون، حيث يساعد الكبد والكلى في التخلص من السموم. 

ويمكن خلال فترة الصيام  شرب الماء أو العصائر الطازجة من الفواكه والخضراوات.

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون

10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..
10 طرق طبيعية لتنظيف القولون..

