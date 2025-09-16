افتتاح مؤتمر الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بالسلام الوطني

أقيم اليوم، الثلاثاء، الموتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي .

انطلق المؤتمر بالسلام الوطني، وبحضور عدد من الفنانين والمشاهير، أبرزهم يسرا والمخرج يسري نصر الله وأحمد حسام ميدو والمنتجة ماريان خوري ونجيب ساويرس وغيرهم.



وأعلن مهرجان الجونة عن انضمام النجمة العالمية كيت بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار والسفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشئون اللاجئين، كـ ضيفة شرف الدورة الثامنة للمهرجان.

تقديرًا لعطائها الإنساني، ستُكرّم بلانشيت بجائزة "بطلة الإنسانية" المقدمة من مهرجان الجونة السينمائي.

ومهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي.

إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.