رئيس الوزراء يختار أمجد الوكيل عضوا بمجلس الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات المحطات النووية
تغييرات بالجملة في تشكيل الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا.. اعرف التفاصيل
وزير التعليم: لأول مرة .. اشراك المعلمين في وضع المناهج
منها تعليق بعض الاتفاقيات التجارية.. عقوبات أوروبية ضد دولة الاحتلال
مصر وروسيا تبحثان تعزيز التعاون المشترك وتفعيل مشروعات الضبعة والمنطقة الصناعية الروسية
هربت من الحرب في غزة فماتت بعضة كلب بأكتوبر.. والدة جوري تروي تفاصيل المأساة
وزير التعليم العالي: بدء الدراسة في 192 برنامجًا جديدًا بالجامعات الأهلية
ماذا يحدث في غزة؟.. إسرائيل تجتاح القطاع بريا .. وترامب يهاجم حماس .. والفصائل الفلسطينية: حياة المحتجزين في رقبة نتنياهو
أول رد من وزير التعليم على شكاوى اجبار الطلاب على شراء كتب المدارس التجريبية
رئيس قضايا الدولة لـ صدى البلد: جنبنا مصر دفع 18 مليارا و59 مليون دولار في 25 تحكيما دوليا
توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم | تدشين الأكاديمية الدولية للعمارة والعمران بالعاصمة الإدارية الجديدة
علي جمعة: الصدق خلقٌ إسلامي عظيم ومنَّة من الله على عباده الصالحين
فن وثقافة

افتتاح مؤتمر الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي بالسلام الوطني

نجلاء سليمان

أقيم اليوم، الثلاثاء، الموتمر الصحفي للكشف عن تفاصيل الدورة الثامنة من مهرجان الجونة السينمائي .

انطلق المؤتمر بالسلام الوطني، وبحضور عدد من الفنانين والمشاهير، أبرزهم يسرا والمخرج يسري نصر الله وأحمد حسام ميدو والمنتجة ماريان خوري ونجيب ساويرس وغيرهم.


وأعلن مهرجان الجونة عن انضمام النجمة العالمية كيت بلانشيت، الحائزة على جائزتي أوسكار والسفيرة العالمية للنوايا الحسنة للمفوضية السامية لشئون اللاجئين، كـ ضيفة شرف الدورة الثامنة للمهرجان.

تقديرًا لعطائها الإنساني، ستُكرّم بلانشيت  بجائزة "بطلة الإنسانية" المقدمة من مهرجان الجونة السينمائي.

ومهرجان الجونة السينمائي يعد أحد المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة أفلام متنوعة للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، وخلق تواصل بين الثقافات من خلال الفن السابع، وربط صناع الأفلام من المنطقة العربية بنظرائهم الدوليين تعزيزًا لروح التعاون وتشجيعًا للتبادل الثقافي. 

إضافة إلى هذا كله، يلتزم المهرجان باكتشاف المواهب السينمائية الجديدة بهدف تطوير السينما في العالم العربي، خاصة من خلال ذراع الصناعة الخاصة به، منصة الجونة السينمائية التي تتكون من منطلق الجونة السينمائي، وجسر الجونة السينمائي اللذين يتيحان فرص التعلم والمشاركة.

هروب نتنياهو من مقر إقامته في القدس المحتلة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 16-9-2025

مدرب أجنبي جديد يقود الأهلي في القمة المرتقبة أمام الزمالك

تراجع جديد.. كم بلغت أسعار الدواجن اليوم في الأسواق للمستهلك؟

انخفاض ملحوظ.. اتحاد منتجي الدواجن يكشف السعر العادل لكيلو الفراخ

سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 19 سبتمبر 2025

سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم الثلاثاء 16-9-2025

قرار جمهورى بتعيين علاء حسن الشريف أمينًا عامًا لمجلس الوزراء

كيفية اشتراك المصريين بالخارج في نظام المعاشات لضمان مستقبل آمن

وزير التعليم العالي: منصة إلكترونية جديدة لتقديم منح للطلاب الأفارقة بالجامعات الأهلية

وزير الكهرباء: مصر مركز إقليمي لدعم الأمن النووي في الشرق الأوسط وإفريقيا

بالمواصفات.. سعر بويك إلكترا L7 بعد طرحها رسميًا

التهاب القولون التقرحي.. الأعراض المبكرة وكيفية التعامل معه

ابتكار طبي صيني.. لاصق عظام يعالج الكسور في دقائق دون جراحة

صحة الشرقية تنظم زيارة إشرافية لمستشفى بلبيس المركزي لمتابعة سير العمل وتطوير الخدمات الطبية

رسائل السيسي في القمة العربية

رسائل حاسمة.. ماذا قال الرئيس السيسي في القمة العربية والإسلامية؟

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: نادين التي سبقت الجميع

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب.. كلنا مصر

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: فن استغلال الوقت في أيامنا المتغيرة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بين النار والوساطات.. لماذا تبقى القاهرة الرقم الصعب؟

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة باستخدام تقنيات الاستصلاح المستدامة

