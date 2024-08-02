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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

التخطيط: استثمارات جديدة في العلمين ستخلق العديد من فرص العمل للشباب المصري

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مؤتمرا صحفيا فى مدينة العلمين الجديدة خلال الساعات الماضية، وقالت: إن الحكومة تركز بشكل أساسي خلال الفترة القادمة على التنمية البشرية والتنمية الصناعية.

وفى التقرير التالى نستعرض ابرز التصريحات:

_ الرئيس السيسي يركز على إنشاء مجمع متكامل لصناعة الأطراف الصناعية في مصر.

_مصر نجحت في تحويل أرض مدينة العلمين إلى مدينة سياحية عالمية .

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وزارة التخطيط: جهود تطوير البنك الدولي ستنعكس على إصلاح الهيكل المالي العالمي

_نسعى للترويج لمبادرة "شباب بلد" بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتحت مظلة أممية

الشباب المصري

_ استثمارات جديدة في العلمين ستخلق آلاف فرص العمل للشباب المصري

_ زيارات المسؤولين الكبار للعلمين تعزز مصداقية المدينة وتجذب الاستثمارات لمصر والعلمين وفكرة الترفيه تخلق صورة ذهنية عن الاستقرار والأمن داخل مصر

_ استطعنا بناء ثقة مع الشركاء الأجانب، وهناك مشروعات طاقة جديدة ومتجددة يتم تنفيذها على أرض مصر ومشروعات التأمين الصحي الشامل وتكافل وكرامة.

_تعاون وثيق مع وزارة الشباب والرياضة لدعم قدرات الشباب في مختلف المجالات.

الشباب والرياضة وزارة التخطيط استثمارات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الشركة المتحدة العلمين الجديدة التنمية البشرية

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