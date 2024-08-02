تحسن حالة الكينج محمد منير بعد إجراء عدة فحوصات طبية

كشفت مصادر مقربة من الكينج محمد منير أن حالته الصحية جيدة، بعدما تواجد خلال الساعات الماضية في المستشفى لإجراء عدد من الفحوصات الطبية.

وانتشرت عدد من الأخبار خلال الساعات الماضية عن خروج محمد منير من المستشفى بعد إصابته بوعكة صحية نقل على إثرها إلى المستشفى ولكنه بخير حاليا.

ويستعد الفنان محمد منير لإحياء حفل جديد بمدينة الإسكندرية يوم 22 أغسطس، في ليلة تحت عنوان “ليلة الملك”، ومن المقرر أن يقدم الكينج باقة مميزة من أبرز أغانيه التي يتفاعل معها الجمهور.

وأحيا الفنان محمد منير خلال الأيام الماضية، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان العلمين الدولي، بدورته الثانية، والتي انطلقت يوم 11 يوليو بالساحل الشمالي والتي تنتهي فعالياته في 30 أغسطس المقبل.

قال محمد منير في تصريحاته على هامش الاستعدادات النهائية لحفله بمهرجان العلمين، إنه وطني وعروبي، والشباب محتاج قليل من البهجة وكثير من السعادة، وأتمنى مصر تفرح بمهرجان العلمين وحفلي في فعالياته.

وأشار منير في تصريحاته إلى أنه لا يستعد للمهرجانات الفنية، بينما ينظر إلى جمهوره في الحفل ويستطيع معرفة الأغنية التي يفضلون سماعها فيبدأ في غنائها.

وحرصت الشركة المتحدة، على أن تضم أجندة الدورة الثانية من مهرجان العلمين الجديدة، عروض فنية وثقافية ورياضية وترفيهية متنوعة تناسب مختلف اهتمامات الزوار، وتستقطب سياح من مختلف الجنسيات، ومن المقرر أن تشهد نسخة مهرجان العلمين 2024 أكثر من 20 فعالية متنوعة،.