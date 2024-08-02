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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

محفظة قرآن ورفضت العودة لعصمته

قرار عاجل بحق عاطل لشروعه في قتـ.ل طليقته بـ 23 طعنة بالمنيرة الغربية

محفظة القرآن المجني
محفظة القرآن المجني عليها

تواصل النيابة العامة بشمال الجيزة تحقيقاتها في شروع عاطل في قتل طليقته محفظة قرآن بعدما سدد لها ٢٣ طعنة في الصدر والبطن حيث تلقت استعلاما من المستشفى عن حالة المصابة لبيان مدى سماح حالتها لسماع أقوالها. 

وقرر قاضي المعارضات تجديد حبس المتهم ١٥ يوما على ذمة التحقيقات بعد اعترافه بارتكاب الجريمة انتقاما من طليقته لرفضها العودة لعصمته مرة أخرى. 

وألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض على عاطل ونجله لاتهامهما بالتعدي على محفظة قرآن طليقة الأول والدة الثاني؛ بسبب خلافات سابقة بينهما بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

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تلقى ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال محفظة قرآن مصابة بجروح قطعية وادعاء تعدي آخرين ومقيمة بدائرة القسم.

بالانتقال والفحص وبالتقابل مع والدة المصابة، أفادت بقيام طليق ابنتها ونجلها بالقدوم إلى المنزل وتكبيلها، والتعدي على ابنتها أمامها بسلاح أبيض؛ بسبب خلافات سابقة انتهت بالطلاق بين الطرفين.

عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة، أمكن ضبط المتهمين، واقتيادهما إلي ديوان القسم، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

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