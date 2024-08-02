إعلام فلسطيني: آليات إسرائيلية تطلق النار شرق جسر وادي غزة

كشف إعلام فلسطيني عن إطلاق آليات إسرائيلية النار شرق جسر وادي غزة شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة، حسبما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

أكد محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، أن ما حدث يوم 7 أكتوبر كان قرارا غير مسيسا، مشيرا إلى أن أبو مازن كان لن يوافق على قرار حرب أكتوبر بدون مراجعة؛ حفاظا على دماء الشعب الفلسطيني.

وقال محمود الهباش، خلال لقاء له لبرنامج نظرة، عبر فضائية صدى البلد، تقديم الإعلامي حمدي رزق: بيتي دمر في غزة وعائلتي استشهدت، وأتحدث بوجع وألم على ما حدث ويحدث للأشقاء.

وتابع مستشار الرئيس الفلسطيني، أنه يرفض المزايدة على وطنية الرئيس محمود عباس أبو مازن، لأنه أفنى عمره في النضال وأحد مؤسسي الثورة.