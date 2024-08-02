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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يصل إلى 3285 جنيها

اسعار الذهب
اسعار الذهب

الذهب..استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو، عن أسعار الذهب، اليوم الجمعة.

ويبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، بسبب حالة التذبذب الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة.

سجل سعر الذهب اليوم 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3754 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعا 3285 جنيها.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 2815 جنيها للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 26280 جنيه.

 

وتلاحق أجهزة وزارة الداخلية ومباحث الأموال العامة المتلاعبين بـ أسعار الذهب والخارجين عن القانون، في إطار سياسة وزارة الداخلية لمواجهة كافة أشكال الجريمة والخروج عن القانون لا سيما التلاعب في أسعار الذهب، أو التلاعب في الدمغة أو فواتير المشغولات الذهبية، ويعاقب القانون المتلاعبين في أسعار الذهب بغرامة تصل إلى 500 ألف جنيه أو الحبس 5 سنوات.

 

عقوبات التلاعب بأسعار الذهب

صدى البلد ينشر عقوبات التلاعب في أسعار الذهب.

تشن أجهزة وزارة الداخلية بصورة مستمرة حملاتها على المتلاعبين في المعادن النفيسة، وأيضا العملات الأجنبية حيث يشهد سوق الذهب في الفترة الأخيرة تقلبات عديدة، لا سيما إلقاء أجهزة وزارة الداخلية القبض على إمبراطور الذهب والمتهم بحيازة 160 كيلو ذهب بدون فواتير ومتلاعب في الدمغة الخاصة بهم، كما تقوم أجهزة وزارة الداخلية بملاحقة المتهمين بمحاولة غسل أموال من وراء تجميعها من نشاط إجرامي في تجارة الذهب.

الذهب أسعار الذهب الذهب عيار 24 الجنيه الذهب جرام الذهب عيار 18

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