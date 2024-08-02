دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية وإسرائيل وجهان لعملة واحدة| فيديو

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والإدارة الأمريكية اصطدمت وتصطدم بتعنت إسرائيلي واضح، حيث ترفض إسرائيل الموافقة على مبدأ وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.



وأضاف “هريدي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الوضع على مدار الـ3 أيام الماضية شهد تعقيدًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث ينتظر الجميع حاليًا رد كلًا من إيران وحزب الله على اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر.



وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الأمور تعقدت كثيرًا بعد موجة الاغتيالات هذه، مؤكدًا أن الموقف الأمريكي متناقد للغاية ومؤيد على طول الخط لما تفعله إسرائيل، معقبًا: “الإدارة الأمريكية وإسرائيل وجهان لعملة واحدة”.