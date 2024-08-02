قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

دبلوماسي سابق: الإدارة الأمريكية وإسرائيل وجهان لعملة واحدة| فيديو

صدى البلد

قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الجهود التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والإدارة الأمريكية اصطدمت وتصطدم بتعنت إسرائيلي واضح، حيث ترفض إسرائيل الموافقة على مبدأ وقف إطلاق النار وانسحاب قوات الاحتلال من القطاع.
 

txt

إجلاء السياح في كرواتيا بعد اندلاع 122 حريقًا على الساحل|فيديو

txt

تحركات جديدة في سوق الذهب.. وهذا سعر عيار 21 الآن

وأضاف “هريدي” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح”، المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، أن الوضع على مدار الـ3 أيام الماضية شهد تعقيدًا كبيرًا في منطقة الشرق الأوسط، حيث ينتظر الجميع حاليًا رد كلًا من إيران وحزب الله على اغتيال إسماعيل هنية وفؤاد شكر.
 

وأشار مساعد وزير الخارجية الأسبق إلى أن الأمور تعقدت كثيرًا بعد موجة الاغتيالات هذه، مؤكدًا أن الموقف الأمريكي متناقد للغاية ومؤيد على طول الخط لما تفعله إسرائيل، معقبًا: “الإدارة الأمريكية وإسرائيل وجهان لعملة واحدة”.

إسرائيل وقف إطلاق النار الاحتلال مصر الشرق الاوسط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

نتيجة الثانوية العامة 2024 علمي علوم .. بشرى سارة بشأنها

موضوعات متعلقة

إجلاء السياح في كرواتيا بعد اندلاع 122 حريقًا على الساحل|فيديو

أخبار التوك شو| مساجد غزة تنعى إسماعيل هنية وتعلن الحداد.. وهذه أخر مستجدات حالة الطقس

لمتابعة أعمال التطوير.. رئيس الوزراء يتفقد مطار برج العرب الدولي

مصر تحذر من انتهاك سيادة الدول واتباع إسرائيل سياسة الاغتيالات

المتحدث باسم حركة فتح: الفصائل الفلسطينية عليها أن تتكاتف لمواجهة العدوان الإسرائيلي

الأرصاد: استقرار في درجات الحرارة وارتفاع نسب الرطوبة

وكالة الأنباء الإيرانية: اغتيـ ال إسماعيل هنية تم بـ"مقذوف جوي"

حركة فتح: اغتيـ ـال إسماعيل هنية جريمة بشعة وفعل جبان

ترشيحاتنا

القناة الناقلة لمباراة مصر وباراجواي في أولمبياد باريس

صدمتهم سيارة طائشة.. مصرع شقيقتين وإصابة والدهم في حادث بالمنوفية

بعد زيارة لبنان.. وزير دفاع بريطانيا يصل إلى إسرائيل لبحث مساعي التهدئة

اصابة 5 أشخاص في انقلاب ميني باص أمام الريف الأوروبي بالشيخ زايد

الزراعيين: مشروع المانجروف يحول سواحل البحر الأحمر إلى مركز عالمي للسياحة البيئية

مصرع وإصابة 24 شخصا في تصادم أتوبيس بسيارة نقل في مطروح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-