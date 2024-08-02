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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

عربية ياباني "أوتوماتيك" هاتشباك .. بأرخص سعر

دايهاتسو شاريد 2007
دايهاتسو شاريد 2007

يضم السوق المصري عدد كبير ومتنوع من سيارات الـ"هاتشباك"، والتي تحظى بشعبية كبيرة نسبة للعديد من المقاومات، أبرزها حجمها الصغير ومحركها الاقتصادي في أغلب الاصدارات، بالاضافة إلى أبعادها المتقاربة نسبيًا حيث يفضلها الكثير لسهولة الاصطفاف.

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وتعتبر السيارة دايهاتسو شاريد 2007 واحدة من أشهر السيارات اليابانية التي انطلقت محليًا، حيث قدمت بتصميم صغير الحجم وهي سلسلة من أجيال "شاريد" الشهيرة، مع مفهوم رباعي الابواب، ومساحة تخزين خلفية تتسع للعديد من الأغراض.

دايهاتسو شاريد 2007 هاتشباك

القدرات الفنية للسيارة " دايهاتسو شاريد 2007"

 

زودت السيارة دايهاتسو شاريد 2007 بمحرك سعة 1000 سي سي، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 58 حصان عند 6000 لفة في الدقيقة، بينما تستمد أوامر الحركة عبر نوعين من نواقل الحركة الاولى مانيوال، والثاني أوتوماتيكي الأداء 4 غيار.

دايهاتسو شاريد 2007 هاتشباك

وتصل السيارة دايهاتسو شاريد 2007 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 145 كيلومتر/ساعة، بينما يصل استهلاكها من الوقود بحوالي 6 لترات، وذلك عندما تخوض مسافات إجمالية قدرها 100 كيلومتر.

 

تجهيزات سيارة دايهاتسو شاريد 2007

 

دعمت السيارة دايهاتسو شاريد 2007 بعدد من التجهيزات منها، نظام صوتي ترفيهي، مكيف هواء، زجاج كهربائي ويدوي، قفل مركزي، ريموت تحكم، أحزمة أمان ثلاثية النقاط، إشارات جانبية، عدد 2 من الوسائد الهوائية للحماية، مرايات كهربائية.

دايهاتسو شاريد 2007 هاتشباك

ابعاد السيارة دايهاتسو شاريد 2007

 

  • الطول 3495 مم.
  • العرض 1495 مم.
  • الارتفاع 1465 مم.
  • طول قاعدة العجلات 2390 مم.
دايهاتسو شاريد 2007 هاتشباك

سعر السيارة دايهاتسو شاريد 2007 

 

تبدأ أسعار السيارة دايهاتسو شاريد 2007 في السوق المصري للسيارات المستعملة من 250 ألف جنيه، وذلك للنسخة الأوتوماتيكية الاداء مع تمتعها بحالة الفبريكا من الداخل.

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