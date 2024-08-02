انطلاق مبادرة "100 يوم صحة" للعام الثاني بالبحر الأحمر برعاية الرئيس السيسي

أعلن الدكتور إسماعيل العربي، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، انطلاق مبادرة "100 يوم صحة" للعام الثاني على التوالي،تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، وبدعم من اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر.

تشمل المبادرة هذا العام، التي تمتد من مدينة غارب حتى حلايب والشلاتين، تقديم خدمات صحية متكاملة ومتنوعة، مع إضافة خدمات جديدة مقارنة بالعام الماضي. تركز المبادرة على تحسين وتوسيع نطاق وصول المواطنين إلى الخدمات الصحية، وضمان تقديمها بجودة عالية. تتضمن المبادرة تقديم خدمات صحية مجانية للمصريين وغير المصريين من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات وسيارات القوافل الطبية والفرق المتنقلة، التي تنقسم إلى فرق ثابتة وأخرى متحركة، وتعمل من الساعة 9 صباحًا حتى 9 مساءً في المناطق الحيوية والتجمعات السكانية.

تشتمل المبادرة على فحص صحة المرأة، والأمراض المزمنة، والاعتلال الكلوي، والكشف المبكر عن الأورام السرطانية، حيث تهدف إلى تغطية أكبر عدد ممكن من المواطنين بالخدمات الصحية. في العام الماضي، نجحت المبادرة في تحقيق إنجازات كبيرة خلال 200 يوم، بما في ذلك تقديم خدمات صحية متكاملة، وتقديم الدعم في مجالات مثل الصحة النفسية، والتطعيمات، وتنظيم الأسرة، والعلاج على نفقة الدولة.

كما تشهد المبادرة هذا العام نشاطًا مكثفًا لفرق التثقيف الصحي، وزيادة عدد القوافل الطبية لتغطية أكبر عدد من المستفيدين. وأشاد الدكتور إسماعيل العربي بالجهود المبذولة لتطوير الخدمات الصحية، بما في ذلك تجهيز عربات حديثة وتحديث أنظمة الإبلاغ عن الحوادث، بالإضافة إلى توافر سيارة خاصة بالطب الوقائي لتقديم خدمات مثل التطعيمات وتسجيل المواليد والوفيات.

أكد الدكتور العربي أن مبادرة "100 يوم صحة" تشارك فيها جميع الجهات المعنية، وليس فقط وزارة الصحة والسكان، مشيراً إلى أنها واحدة من العديد من المبادرات التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتحسين صحة المواطن المصري.