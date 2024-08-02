حملة لتنظيف شواطئ الغردقة من مخلفات البلاستيك

أقام اتحاد شاغلي المركز السياحي بالغردقة، بالتعاون مع الإدارة العامة لشئون البيئة بمحافظة البحر الأحمر، حملة نظافة وتوعية بيئية للشاطئ الخاص بالمركز.

تأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من المبادرات تهدف إلى تنظيف شواطئ البحر الأحمر من البلاستيك، نظرًا لما يسببه من آثار سلبية على صحة المواطنين والبيئة الطبيعية للبحر الأحمر.

خلال الفعالية، تم تنظيم لقاء توعوي بيئي حول قضية التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية على التنمية المستدامة. المبادرة جاءت من فكرة شباب واتحاد شاغلي المركز السياحي، الذين أدركوا أهمية الدور المجتمعي في قضايا البيئة، وضرورة تحمل المسؤولية في الحفاظ على المقومات الطبيعية للبحر الأحمر، والتي تُعد ركيزة أساسية لصناعة السياحة في المنطقة.

هذه المبادرة تسعى لتعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على البيئة البحرية وتدعم جهود المجتمع المحلي في مواجهة تحديات التلوث البلاستيكي وتأثيراته على البيئة والسياحة.