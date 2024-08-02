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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

29 ألف نقطة.. مؤشر البورصة يغلق تعاملات الأسبوع أعلى مستوى

صدى البلد

أغلق مؤشر إيجى إكس 30 المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة المصرية تعاملات الاسبوع الماضي عند 29.359 ألف نقطة، مسجلا ارتفاعًا بنحو 0.93%، بينما سجل مؤشر EGX70 EWI للأسهم المتوسطة صعودا بنسبة 1.70% مغلقا الفترة عند 6.808 نقطة.

بينما سجل مؤشر S&P ارتفاعا بنحو 1.34% مغلقا الفترة عند 9709 نقطة ومؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.69% مسجلا مستوي 2792 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداول خلال الأسبوع الماضي نحو 320 مليار وكمية التداول نحو 5.8 مليار ورقة منفذة على 555 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 232 مليار جنيه وكمية تداول 5.4 مليار ورقة منفذة على 488 ألف عملية خلال الأسبوع السايق عليه.

واستحوذت الأسهم على 6.33% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات/ أذون نحو 93.7% خلال شهر.

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 86.6% من إجمالى التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.6% والعرب على 6.8% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 32 مليار جنيه بينما حقق العرب صافي بيع بقيمة 671 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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