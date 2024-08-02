قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الزراعة: توفير كافة مستلزمات الإنتاج للمزارع ومنها التقاوي عالية الجودة

صدى البلد

اكد الدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة انه تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تجري المتابعة الميدانية المباشرة لكافة أعمال القطاع  الخدمي لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج للمزارع و منها التقاوى المعتمدة المنتقاة عالية الجودة و الإنتاجية.

 

و قام رئيس القطاع يرافقه د حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بالمرور على  الميدانى على محطة غربلة كفور النيل بمحافظة بنى سويف لمراقبة جودة التقاوى الناتجة من خطوط الإنتاج للموسم الجديد وكانت البداية مع اقماح المكرونة بنى سويف (5) والذى يتم زراعته طبقا للسياسة الصنفية بمحافظات الصعيد.


عضام تابع اعداد التقاوى بالمحطة وشدد على الاستمرار فى إنتاج تقاوى معتمدة نظيفة وعلى ضرورة تواجد أعضاء الفحص والإنتاج فى عمليات الاعداد المختلفة.


و قام بتوجيه مدير محطة الاعداد بضرورة العمل على إزالة اى معوقات داخل المحطة و التبخير والتعفير  المستمر للتقاوي حتى يتم إحالتها إلى منافذ البيع ومن ثم إلى المزارع مباشرة
بعد ذلك توجه رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إلى حقول اكثار القطن صنف جيزة 95 بمرافقة المهندس عماد جنجن وكيل وزارة بمحافظة بنى سويف و أعضاء الفحص و الاعتماد .


و ظهر جليا من الحقول التى تم زيارتها ولقاء المزارعين  ان الصنف جيزة .95 بحقول اكثار الحالة العامة مطمئنة وجاري توزيع أكياس جمع قطن الاكثار الممركة إلى مزارعى حقول الإكثار.


و فى نهاية الزيارة "عضام" نقل توجيهات وزير الزراعة بالتواجد الميداني مع المزارعين وحل المشكلات التى تواجههم مع تقديم كافة أوجه الدعم الفني عن طريق المدارس الحقلية والحقول الإرشادية والزيارات الميدانية وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي.

الزراعة التقاوى بني سويف محطة غربلة كفور النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الثانوية العامة 2024 | آخر أخبار الأوائل والمؤشرات وموعد الاعتماد والرابط

بعد قرار وزير التموين.. ننشر سعر رغيف الخبز البلدي على بطاقات التموين

الدولار رسميا الآن|مفاجأة بسعر الأخضر بعد سحب 920 مليار جنيه من البنوك

صفقة الزمالك الجديدة.. أحمد عيد يشيد بانضمام لاعب الأهلي السابق للقلعة البيضاء

أسعار الذهب اليوم في مصر بعد قرار البنك المركزي الأمريكي

الجيش الإسرائيلي يزعم القضاء علي قيادي بحركة الجهاد

ثنائي فلسطيني| الأهلي يرفض فرج والدباغ بأمر كولر.. وعرض أوروبي لـ عبدالمنعم

أولمبياد باريس|موعد مباراة المنتخب الأولمبي وبارجواي والقنوات الناقلة

ترشيحاتنا

التشاور لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية محور مكالمة وزير الخارجية ونظيره السعودي

ضحايا طريق الضبعة... موعد ومكان عزاء المنتجين الأربعة

رانيا المشاط: مصر مستعدة لتقديم الدعم لـ تنزانيا لتدشين منصة وطنية للمشروعات

لوقف التصعيد الإقليمي الخطير| وزير الخارجية يجري اتصالًا هاتفيًا مع نظيره السعودي

الحكومة: وضع أسعار استرشادية للمحاصيل قبل الزراعة بوقت كافي

في غارة لجيش الاحتلال.. استشهاد 4 فلسطينيين وسط خان يونس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان جميلة عوض في صاحبة السعادة يثير ضجة| سعره خرافي

منة عرفة تثير الجدل بملابس ملفتة في المالديف| شاهد

توب كت ونضارة.. بوسي بالكاجوال تشعل الإنستجرام

شمس الكويتية تبهر متابعيها بهذه الإطلالة

فيديو

كواليس لم ترها.. شاهد رسائل جماهير الأهلي واحتفال اللاعبين باقتراب حسم الدوري

أحمد العوضي يوفق راسين في الحلال ويصلح بين “حماصة وملك”

ارتفاع مفاجئ.. اعرف سعر الذهب وصل كام؟ وعيار 21 يسجّل رقمًا قياسيًا|تغطية خاصة

أسعار تذاكر المترو الجديدة بعد الزيادة.. بداية من اليوم | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

السفير الصيني بالقاهرة " لياو ليتشيانج " يكتب: انتهاز الفرص الجديدة للإصلاح والانفتاح لخلق مستقبل جديد للعلاقات الثنائية

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: بين الأدب والسينما

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: إسماعيل هنية مُهندس التحالف بين حماس وإيران

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: الفتوى والبناء الأخلاقي في عالم متسارع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: فقدان الثقة.. بوابة الاكتئاب إلى قلوبنا

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الحوار الوطني.. قضايا ورؤى وحلول

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: كيف تسوق ذاتك لتصبح علامة تجارية؟

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: أولمبياد باريس.. إلى "الشامتين" ارحموا أبطالنا الرياضيين

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-