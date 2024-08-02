الزراعة: توفير كافة مستلزمات الإنتاج للمزارع ومنها التقاوي عالية الجودة

اكد الدكتور احمد عضام رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة انه تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي تجري المتابعة الميدانية المباشرة لكافة أعمال القطاع الخدمي لتوفير كافة مستلزمات الإنتاج للمزارع و منها التقاوى المعتمدة المنتقاة عالية الجودة و الإنتاجية.

و قام رئيس القطاع يرافقه د حاتم إبراهيم رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي بالمرور على الميدانى على محطة غربلة كفور النيل بمحافظة بنى سويف لمراقبة جودة التقاوى الناتجة من خطوط الإنتاج للموسم الجديد وكانت البداية مع اقماح المكرونة بنى سويف (5) والذى يتم زراعته طبقا للسياسة الصنفية بمحافظات الصعيد.



عضام تابع اعداد التقاوى بالمحطة وشدد على الاستمرار فى إنتاج تقاوى معتمدة نظيفة وعلى ضرورة تواجد أعضاء الفحص والإنتاج فى عمليات الاعداد المختلفة.



و قام بتوجيه مدير محطة الاعداد بضرورة العمل على إزالة اى معوقات داخل المحطة و التبخير والتعفير المستمر للتقاوي حتى يتم إحالتها إلى منافذ البيع ومن ثم إلى المزارع مباشرة

بعد ذلك توجه رئيس قطاع الخدمات والمتابعة إلى حقول اكثار القطن صنف جيزة 95 بمرافقة المهندس عماد جنجن وكيل وزارة بمحافظة بنى سويف و أعضاء الفحص و الاعتماد .



و ظهر جليا من الحقول التى تم زيارتها ولقاء المزارعين ان الصنف جيزة .95 بحقول اكثار الحالة العامة مطمئنة وجاري توزيع أكياس جمع قطن الاكثار الممركة إلى مزارعى حقول الإكثار.



و فى نهاية الزيارة "عضام" نقل توجيهات وزير الزراعة بالتواجد الميداني مع المزارعين وحل المشكلات التى تواجههم مع تقديم كافة أوجه الدعم الفني عن طريق المدارس الحقلية والحقول الإرشادية والزيارات الميدانية وذلك بالتعاون مع مركز البحوث الزراعية وقطاع الإرشاد الزراعي.